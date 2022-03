Cameroun: Les forces de sécurité en guerre contre l'insécurité routière.

C'était au cours d'un Atelier de lancement et de présentation du projet régional de mise en œuvre des actions de formation en matière de sécurité routière. L'Ecole Internationale des Forces de Sécurité (EIFORCES) DE Yaoundé qui a fait ses preuves dans la formation de plusieurs élites africaines dans le domaine de la sécurité a été le cadre de cette rencontre.

Le constat est préoccupant En Afrique Centrale, le taux de mortalité par accident de la route est supérieur à la moyenne continentale. Et les cause définies : Les excès de vitesse, la conduite en état d'ébriété, les dépassements en 3ème position, les surcharges, la mise en circulation des véhicules ne respectant pas les normes minimales de sécurité, le défaut de port de casque pour les motocyclistes et de ceinture de sécurité dans les véhicules.

Pour y pallier, le Programme d'appui à la Gouvernance des infrastructures régionales et nationales (PAGIRN) a opté pour la formation, axée sur le renforcement de la sécurité routière. Par la mise en œuvre des actions de formation en prévention, contrôle, répression et secours d'urgence. Les bénéficiaires de cette formation préalablement sélectionnés sont les forces de l'ordre (police, gendarmerie) et les acteurs civils en relation avec la thématique de la sécurité routière.

Fort est de constater que les causes accidentogènes ne peuvent être corrigées que par une meilleure prise de conscience des personnes en charge de la sécurité routière. Pour le Directeur General de EIFORCES " La sécurité routière est un fléau d'intérêt commun, ainsi, les médias et journalistes devraient aussi apporter leurs contributions à ce combat ".

Ces objectifs sont Renforcement des capacités des forces de l'ordre en matière de prévention, de contrôle et de répression par le biais de formations. Renforcement des capacités des acteurs civils en matière de prévention, par le biais de formations. Renforcement des capacités des acteurs civils et force de l'ordre en matière de secours d'urgence par le biais de formations. Les résultats attendus visent à une acquisition effective des personnels des forces de maintien de l'ordre, des civils et ceux de secours concernés par l'action.

Les travaux ont consistés au Renforcement des capacités des hauts cadres police-gendarmerie. Formation des commandants d'unités police-gendarmerie. Formation des formateurs. Avec pour acteurs La Délégation Générale à la Sûreté Nationale, les ministères de la défense, transport, justice, éducation Nationale, communication, le centre des urgences. Le but étant de converger vers un objectif de réduction de l'insécurité routière. Et les consignes du général de Brigade, Directeur General de EIFORCES ont été claires : éduquer, sensibiliser et au besoin réprimer les inconduites.