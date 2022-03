Congo-Kinshasa: Porteuse de la vision du PALU - Gizenga/Dorothée Gizenga s'en va à l'asile des morts avec des hommages mérités

Des foules par milliers ont envahi, samedi 26 février 2022, l'esplanade de l'hôpital du Cinquantenaire pour rendre les derniers hommages à Dorothée Gizenga, présidente nationale et chef du Parti Lumumbiste Unifié/Gizenga (PALU/GIZENGA), qui a rejoint sa dernière demeure le même week-end.

La famille, les proches, les cadres et militants du Palu/Gizenga, les hauts cadres du pays et plusieurs autres partis et regroupements politiques se sont inclinés devant la dépouille mortelle de la fille aînée du patriarche Antoine Gizenga d'heureuse mémoire, en signe de reconnaissance de la grande vision portée par la défunte de son vivant.

Le recueillement à la morgue du Cinquantenaire et l'enterrement de la présidente du Palu/Gizenga ont été précédés par une messe d'action de grâce dite vendredi 25 février à la résidence familiale à Ngaliema. Dorothée Gizenga a occupé pendant plusieurs années le poste de représentante du PALU au Canada. Elle a été coordonnatrice adjointe des relations extérieures du PALU au plus fort règne de son père, ancien Premier Ministre.

Hormis l'animation musicale au rythme culturel du PALU/Gizenga et le bain de consolation, le recueillement à la morgue du cinquantenaire a connu trois forts. Il s'agit des oraisons funèbres des cadres du parti, des membres de la famille de la défunte et des enfants orphelins.

Qui était Dorothée Gizenga ?

Dans leurs interventions, le secrétaire général du PALU/Gizenga et la famille biologique de la défunte ainsi qu'un des membres du processus de Kimberley ont décortiqué la vie d'une femme battante qui n'a jamais laissé passer une seule minute à chaque fois qu'elle avait des objectifs à atteindre.

Sexagénaire, Dorothée Gizenga est née le 09 septembre 1961 à Kisangani, dans la Tshopo, faisant partie intégrante de l'ancienne province orientale. Intellectuelle, elle a en 1986 obtenu une maîtrise en chimie à l'Université de Saskatchewan à Saskatoon au Canada. Passionnée par la science, elle va décrocher une deuxième maîtrise en gemmologie avant d'en obtenir une troisième en sciences économiques de l'Université York à Toronto en 1992.

Elle a également suivi plusieurs formations dont le diplôme en évaluation des diamants et pierres précieuses à l'Université de Californie aux USA. Polyglotte de son état, Dorothée Gizenga parlait l'anglais, le français, l'espagnol, le portugais et le russe. Tous ces atouts lui ont offert la possibilité d'occuper successivement plusieurs postes.

Parcours professionnel

Dorothée Gizenga fut cofondatrice et executive director (Directrice générale) de la Diamond Development Initiative (Initiative diamant et développement), DDI en sigle. Cette structure œuvre dans la transformation du secteur de l'exploitation minière artisanale en une source de développement durable. Créée depuis 2006, l'Initiative devient opérationnelle en 2008. Avant de diriger la DDI, la défunte a travaillé chez Partenariat Afrique-Canada, une organisation canadienne réalisant des enquêtes ainsi que des activités de plaidoyer et de dialogue politique portant sur des questions liées au conflit, à la gouvernance des ressources naturelles et aux droits de la personne en Afrique. Elle a notamment été chargée du processus de Kimberley.

Retour au pays et engagement politique

Ayant passé plus de trente ans au Canada où elle a réalisé une grande partie de son parcours, c'est en 2019 que Dorothée Gizenga s'était décidée de s'installer en RDC.

Son retour a été marqué par sa volonté d'accompagner le secrétaire général du PALU dans la gestion des activités, au moment même où le parti traversait une crise de leadership et subissait des menaces d'une scission. Ainsi, la femme au béret bleu est d'abord chargée par le défunt Lugi Gizenga de conduire une équipe chargée de l'organisation d'un congrès de l'unification du parti.

Dans la même démarche, Dorothée Gizenga va, en septembre 2020, mettre en place le CAPUU (Comité d'Action pour un PALU Unique et Uni) pour continuer le combat d'unification.

Le cursus honorum au sein du PALU

Bien avant d'être à la tête du CAPUU et de convoquer le congrès du PALU après le décès en juin 2020 de son secrétaire permanent, Lugi Gizenga, elle a assumé pendant plusieurs années, pour le compte de son parti, des fonctions de représentante du PALU au Canada et de coordonnatrice adjointe pour les relations extérieures du parti.

Dorothée et le PALU/Gizenga

Déterminée à poursuivre le combat de son père, Dorothée Gizenga avait annoncé, le samedi 21 août 2021, au cours d'une conférence de presse organisée à Kinshasa, la création du Parti lumumbiste unifié Gizenga.

Cette initiative a été prise après l'échec de toutes tentatives de vouloir réunifier les autres ailes du PALU.

Le rapprochement avec Les Progressistes

En octobre 2021, Dorothée Gizenga et le tout nouveau parti ont rejoint le regroupement politique de Samy Badibanga "Les Progressistes".

Le combat de cette héritière d'Antoine Gizenga était de porter plus haut le flambeau PALU.

Pour rappel, Dorothée Gizenga a rendu l'âme le 18 février à la Clinique Ngaliema. C'est une troisième disparition dans cette famille Lumumbiste après celles du Patriache Antoine et Lugi Gizenga.