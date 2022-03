Afrique: Vers une nouvelle dimension de la politique extérieure/RDC-Gambie - Félix Tshisekedi et Adama Barrow réchauffent les relations bilatérales aujourd'hui

Très déterminé et engagé à redynamiser la diplomatie congolaise au cours de son premier quinquennal à la tête du pays conformément à sa vision de politique extérieure, le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo obtient gain de cause, à mi-parcours, en brisant barrières et murailles d'isolement diplomatique longtemps érigées devant la RDC.

C'est ce qui explique clairement la présence à Kinshasa depuis hier, lundi 28 février 2022, du président gambien Adamo Barrow, venu pour la première fois en République Démocratique du Congo depuis son avènement à la tête de la Gambie en 2016.

Aujourd'hui, Félix Tshisekedi et son hôte de marque vont réchauffer et dénouer les relations bilatérales existant entre la République Démocratique du Congo et la République de Gambie au cours d'un tête-à-tête prévu au Palais de la Nation. Ce, pour le salut des peuples de ces deux pays amis.

Pour rappel, la Gambie est un pays de l'Afrique de l'Ouest, bordé par le Sénégal et doté d'un étroit littoral sur l'océan Atlantique. Sa superficie est de 11.300 km2 et sa capitale est Banjul. La Gambie partage des racines d'histoires avec les autres pays d'Afrique de l'Ouest qui ont connu la pratique de la traite des esclaves. Son économie est dominée par l'agriculture, la pêche et le tourisme.