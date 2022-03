Congo-Kinshasa: Vers la destinée prophétique de la RDC et de l'Afrique en 2023 - Batumona invite les serviteurs de Dieu au soutien des actions de Félix Tshisekedi !

Il a participé à la deuxième édition de la "Midrash CONFERENCE" organisée, le 26 février dernier, par le Dr. Fabrice David Kolomata, le visionnaire. Sous le thème : "Destinée prophétique de la RDC et de l'Afrique".

Le but de cette deuxième édition consistait, très visiblement, à apporter un message que Dieu a livré pour la RDC. Ainsi, Dieu a-t-il révélé au Dr. Fabrice David Kolomata que bientôt, la RDC sera la première puissance économique de l'Afrique et la 3ème puissance mondiale dans les dix prochaines années.

Pour ce faire, les domaines suivants devront servir de piliers dans le programme du Gouvernement notamment, l'agriculture, les Nouvelles Technologies, la Réforme de la Justice, la Réforme de l'éducation nationale, la formation d'une armée forte et puissante, la diplomatie de développement axée sur le destin prophétique de la RDC et, enfin, la mise sur orbite de la spiritualité. Selon lui, en effet, les acteurs politiques mettent les matériels en premier lieu alors que le spirituel doit précéder le matériel. Grâce aux liens tissés par la Ligue nationale des Partenaires du Mouvement de Solidarité pour le Changement que dirige Jean-Claude Mboma, avec cette plateforme des serviteurs et servantes de Dieu, Laurent Batumona apporte un soutien précieux à la deuxième mandature du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Voilà pourquoi, il les a conduits à soutenir, dans la prière, les actions du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. "Les chantiers sont nombreux. Ils sont d'ailleurs importants pour le bien-être social du Congolais qui nécessitent le soutien de vos prières", a déclaré en substance, l'Autorité morale du MSC. Par cette action: "Le MSC vous exhorte à placer la confiance dans la vision du Président de la République parce qu'il lutte pour créer des conditions favorables qui permettront, à coup sûr, d'engager sur la RD. Congo sur la voie du progrès".

C'est dans une perspective commune que le partenariat entre le MSC et "Midrash CONFERENCE" s'inscrit inexorablement dans une volonté clairement affichée visant à marcher avec comme objectif primordial, d'apporter un soutien tous azimuts aux efforts de redressement de la RDC par Félix Tshisekedi, à l'aune des échéances électorales de 2023. A cet effet, une prière en faveur de la Nation congolaise a été dite. Dans une déclaration lue par le Dr Fabrice David Kolomata, les serviteurs de Dieu se sont opposés aux propos irresponsables du Vice-Président Kenyan qui, dernièrement, a osé insulter le peuple congolais, avant de se rebiffer, quelques jours après, sous pression des congolais.

Selon la dernière prophétie, Dieu a, désormais, rassuré ce même Pasteur que les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre du Congo où il y a maintenant des angoisses. "Si les temps passés ont couvert d'opprobre la RDC, les temps à venir couvriront de gloire tout le territoire national congolais. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit", déclaraient, depuis des temps anciens, les Saintes Ecritures dans Esaïe 9 : 1-2", fin de citation.

DÉCLARATION DE MIDRASH CONFÉRENCE

Nous, Serviteurs et Servantes de Dieu, réunis dans le cadre de la 2ème édition de Midrash conférence 2022, faisons la déclaration suivante en réaction à l'algarade du Vice-président Kenyan faite à l'endroit du peuple Congolais.

Les Serviteurs et Servantes de Dieu membres de MIDRASH CONFEREBCE se disent profondément sidérés au plus haut point par cette sortie verbale inconsidéré sur fond d'une rhétorique de caniveau propre à l'écume de bas-fond et totalement indigne et inimaginable de la part d'un homme d'Etat de si haut rang. Cet opposant, de surcroit Vice-président, semble venir d'une autre planète en ignorant complètement les réalités de ce géant africain aux dimensions d'un sous-continent situé au cœur de l'Afrique, disposant d'une population de plus de 100.000.000 d'habitants et considéré comme pays solution aux différents problèmes environnementaux et économiques qui touchent l'humanité.

Parce que M. le Vice-Président Kenyan faisait, curieusement, allusion à la musique et à la danse. "Qu'il sache que la Rumba Congolaise figure, désormais, au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, l'esprit de créativité, le potentiel économique énorme, les richesses en biodiversité inestimable, la résilience légendaire, la position géostratégique", prévient le Prophète Dr Fabrice David Kolomata. Voilà autant d'atouts qui font de la RDC, un acteur ainsi qu'un partenaire incontournable et respectable dans le concert des nations, en dépit de quelques couacs ainsi que d'autres agitations excités par la convoitise de nos richesses.

MIDRASH CONFERENCE exhorte notre peuple à ne pas se laisser distraire par les gesticulations médiatiques et les divagations qui ne visent en définitive qu'assombrir nos excellentes et fructueuses relations avec le peuple frère. N'oublions pas "qu'il n'y a pas de peuple coupable, il n'y a que des individus abominables", disait un grand homme d'Etat belge.

MIDRASH CONFERENCE déplore l'attitude perfide de certains compatriotes qui ont même osé cautionner cette insulte pour des raisons du reste inavouées.

MIDRASH CONFERENCE exhorte Monsieur le Vice-président à revenir au bon sens et de faire amande honorable en demandant pardon au peuple Congolais, étant donné que l'erreur est humaine.

In fine, MIDRASH CONFERENCE avertit de façon solennelle tous les esprits mesquins qui rêvent de la soudanisation et de la balkanisation du Grand Congo qu'une telle entreprise serait fatale et suicidaire pour ses auteurs. Qu'ils sachent bien que la grenouille qui voulait se faire bœuf avait fini par se faire éclater.

Que Dieu bénisse la République Démocratique du Congo !

Fait à Kinshasa, le 26 février 2022

Pasteur Dr. Fabrice David Kolomata