Congo-Kinshasa: C2 - Mazembe bat Coton Sport au bout du suspense 1-0

Il a fallu attendre la 86ème minute, pour que le Tout-Puissant Mazembe Englebert marque, enfin, l'unique but de la partie contre Coton Sport Garoua du Cameroun, 1-0, dimanche, au stade TP Mazembe, à Lubumbashi, en match comptant pour la 3ème journée de la phase de poules de la 19ème édition de la Coupe de la Confédération de la Caf. Une courte victoire, mais précieuse parce qu'il permet à l'équipe des Corbeaux de se relancer bien dans la course avec désormais 6 points.

Les congolais ont dominé la partie de bout en bout avec plus de 75% de possession. Jephte Kitambala, 13ème minute, rate de peu le cadre et l'ouverture du score pour les locaux. Une minute plus tard, le Coton Sport par l'intermédiaire de Brawdon Eno voit son tir dévié. Peu après la demi-heure de jeu, Ngomo (Coton Sport) puis Nzali (TP Mazembe), coup sur coup ratent l'ouverture du score. La mi-temps intervient sur la note de 0-0.

Après la pause citron, les Congolais haussent le ton afin de libérer les nombreux fans présents, mais butent à plusieurs reprises face au gardien Allambatnan du club camerounais. Ce dernier sauve son camp à la 63' d'une tentative menée par Kitambala.

Pendant ce temps, les minutes s'égrènent et Ngimbo, Chango ou encore Kinzumbi n'arrivent pas à trouver la faille. Décidemment, les Corbeaux savaient bien ce qu'ils étaient en train de faire sur terrain, parce qu'aussitôt la 86ème minute a sonné, sur un centre à ras de gazon de Mayombo à l'entrée de surface de réparation, une véritable offrande du soir, pour Glody Likonza qui lui aussi va lâcher une frappe de la même manière, à ras du sol, pour le fameux but tant attendu. L'euphorie a été à son comble pour célébrer ce but libérateur. Un pari gagné pour le coach Franck Dumas et ses poulains qui étaient contraints de remporter ce match pour se repositionner après le faux pas de dimanche dernier en Egypte devant Al Masry (0-2).

