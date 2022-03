Ile Maurice: Quand l'ambassadeur en Malaisie veut déménager... sans autorisation

En juillet 2021, Jagdish Goburdhun, haut-commissaire de Maurice à Kuala Lumpur, décide de déménager l'ambassade de Maurice vers un "bungalow" qui était occupé précédemment par l'ambassade américaine en Malaisie. En dépit des objections de son ministère de tutelle.

Dans une lettre adressée au ministère des Affaires étrangères malaisien, notre ambassadeur en poste depuis décembre 2020, Jagdishwar Goburdhun, explique la nécessité du déménagement de la mission mauricienne par le fait que l'actuel emplacement se trouve dans un immeuble où il y a 50 compagnies, y compris des restaurants et cafés au rez-de-chaussée. De plus, en raison du Covid-19, il y a eu plusieurs confinements et le personnel a dû travailler à domicile, après que le haut-commissaire a décidé de fermer le bureau pour des raisons de sécurité. Un haut placé du ministère des Affaires étrangères mauricien avoue ne pas trop suivre l'ambassadeur dans ses explications, d'autant que Kuala Lumpur est plutôt sûre.

D'ailleurs, ce ministère n'aurait pas agréé à ce changement d'adresse. Il a même ordonné de geler toutes les démarches du déménagement. Il paraît aussi que le choix de l'ancienne ambassade des États-Unis aurait été fait sans qu'il y ait eu au moins trois propositions, comme le veut la procédure. Et que Jugdish Goburdhun a fait les démarches seul, alors que ce n'était pas à lui de le faire. Le comble, c'est que le haut-commissaire a déclaré au ministère des Affaires étrangères malaisien que le gouvernement mauricien a approuvé le changement d'adresse, alors que ce n'est pas le cas.

La bougeotte

Il semble que lorsqu'il était haut-commissaire de Maurice en Inde, Jagdish Goburdhun aurait fait la même chose. Rajesh Bhagwan avait adressé trois questions parlementaires au ministre des Affaires étrangères, en 2021, au sujet de l'affaire de Kuala Lumpur. Malheureusement, à chaque fois, les questions n'ont pu être posées. Pas de réponses écrites non plus. Le député mauve se demande : "Depuis quand est-ce le haut-commissaire qui écrit au propriétaire de bâtiment ? Ce n'est pas son rôle mais celui du secrétaire et Accounting Officer de l'ambassade."

Justement, le secrétaire du hautcommissariat n'approuvait pas ce changement d'adresse. Il l'a même écrit à son ministère de tutelle pour informer de cette démarche unilatérale de Jagdish Goburdhun.

"Il y a anguille sous roche dans cette affaire", s'exclame Rajesh Bhagwan. "Je ne comprends pas pourquoi l'ambassadeur est toujours en poste alors qu'il y va de la réputation de notre pays sur le plan international." Le député de l'opposition dit être au courant d'une enquête "en cours" et que cette affaire embarrasse énormément le ministre des Affaires étrangères. Mais sans plus. "Y a-t-il cover-up de ce nominé du MSM ?" se demande-t-il "En tout cas, le ministre Alan Ganoo et le Permanent Secretary doivent des explications à la population." Le député reviendra à la charge à la rentrée parlementaire en déposant tous les documents. Si sa question passe.

Nous avons adressé des messages par SMS, WhatsApp et email à Jagdish Goburdhun. Mais à l'heure où nous mettions sous presse, hier, il ne nous avait pas encore répondu.