Ile Maurice: Tourisme - Maurice moins performant que ses concurrents

Si nous pouvons difficilement comparer 2020 à 2021 à cause de la fermeture des frontières, les chiffres de Statistics Mauritius pour 2021 montrent évidemment une baisse dans le nombre d'arrivées touristiques, passant de 442 749 en 2020 à 246 260 en 2021, soit une baisse de 44,4 %.

Or, il est intéressant de faire la comparaison de ces chiffres d'arrivées touristiques à ceux des autres îles de la région. En 2021, les Maldives ont accueilli 1 321 952 touristes ; le Sri Lanka, 194 495 ; et les Seychelles, 182 849. Les chiffres pour les Maldives et les Seychelles sont évidemment en croissance pour la période de 2020 à 2021, avec une hausse de 133,8 % pour les Maldives et 59,2 % pour les Seychelles.

À Maurice, quasiment tous les marchés présentaient une baisse de performance sur l'année, à l'instar de la France avec 27 985 touristes en moins en 2021 comparativement à 2020, restrictions et liste rouge écarlate obligent. Cependant nous avons vu l'arrivée de 11 507 voyageurs de plus en provenance du Royaume-Uni et 2 507 de plus de la Belgique. Pour les trois mois marquant la période de l'ouverture des frontières, soit d'octobre à décembre 2021, Maurice a accueilli 187 029 touristes au total.

Par ailleurs, il est intéressant de noter que le nombre de nuitées par touriste a augmenté, passant d'une moyenne de 12,6 nuits à 14,7 nuits, ce qui devrait impliquer de meilleures recettes touristiques, compte tenu des circonstances.