Togo: TP Mazembe / Franck Dumas (coach) - " Il faut d'abord les résultats et après la formation "

L'entraineur du Tout Puissant Mazembe, Franck Dumas a réagi par rapport à la difficile mission qui lui a été confiée par son président, Moise Katumbi.

Choisi pour mener à bien le Mazembe-project, le technicien français a conscience de la délicatesse de cette tâche. En effet, le président des Corbeaux de Lubumbashi veut que la jeunesse du club émerge, en même temps que les résultats. Ce dernier n'est pas prêt à concéder une saison mitigée. Une mission que Franck Dumas juge complexe. Celui-ci estime que les jeunes de sa formation apprennent vite mais manquent d'expérience pour aider l'équipe à avoir des résultats escomptés.

" La jeunesse a beaucoup d'allant, d'euphorie mais moins d'expérience pour ces Coupes d'Afrique qui sont très dures. On apprend en même temps qu'on joue. Beaucoup des jeunes apprennent, à l'image de Jephté (Kitambala). Il apprend vraiment son rôle d'avant-centre. C'était la chose demandée par le président. Vous savez plus que moi que c'est compliqué de faire la formation et les résultats au TP Mazembe. Il faut d'abord les résultats et après on verra la formation, mais le président veut allier les deux. Bon, on travaille là-dessus ", a fait savoir l'entraineur de 54 ans.