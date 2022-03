Cameroun: " Je donnerais tout, comme je l'ai fait en tant que joueur et capitaine de la sélection ", Rigobert Song après sa nomination

La légende camerounaise Rigobert Song est désormais sélectionneur des Lions indomptables. Il a réagi à sa nomination à la tête de la sélection nationale du Cameroun.

Rigobert Song a été nommé lundi nouveau sélectionneur de l'équipe camerounaise de football, succédant au Portugais Toni Conceiçao, a annoncé le ministre des Sports dans un communiqué. Champion d'Afrique en 2000 et 2002, l'ancien capitaine des Lions Indomptables était le sélectionneur de l'équipe olympique des moins de 23 ans depuis 2018. La Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) dirigée désormais par l'ancien Lion Samuel Eto'o, a fait d'un autre ancien Lion le sélectionneur principal des Lions indomptables.

Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, Rigobert Song a réagi à sa nomination à la tête des Lions Indomptables du Cameroun. Mesurant la grandeur de la tâche qui l'attend, le successeur d'Antonio Conceiçao a exprimé toute sa reconnaissance à l'Etat du Cameroun, au président de la Fecafoot et à son comité exécutif. Il invite par ailleurs le peuple camerounais à soutenir tout son staff dans cette nouvelle mission.

" Le Cameroun et le maillot des Lions Indomptables m'ont tout donné. Je suis reconnaissant. Je suis honoré d'avoir été choisi pour encadrer la sélection fanion du Cameroun. Au-delà du privilège et la joie qui m'animent, je mesure le sens des responsabilités qui me sont confiées. Je donnerais tout, comme je l'ai fait en tant que joueur et capitaine de la sélection pour mériter la confiance que m'accordent l'État du Cameroun, le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o et son Comité exécutif. Mon staff et moi avons besoin du soutien et des prières des millions de Camerounais pour écrire de nouvelles pages de la mythique histoire des Lions Indomptables. Tous derrière les Lions Indomptables ", a confié l'ancien capitaine emblématique des Lions Indomptables.