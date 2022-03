Cote d'Ivoire: Coopération ivoiro-française - Une école de génie civil ouverte à Abidjan

En vue de booster les grands chantiers ouverts en Côte d'Ivoire, l'École supérieure de conduite de travaux (Esct), présente en France et au Maroc, s'installe en Côte d'Ivoire.

Le lancement officiel de ce programme de formation a eu lieu, le 22 février 2022, à Abidjan. Deux formations seront dispensées dans le cadre de ce programme (chargé d'affaires Btp et Manager de Projets Btp). C'est une formation en alternance (école et entreprise).

" C'est le chaînon manquant de notre système qui vient d'être pourvu. Car dans le Plan national 2021-2025, tous les grands projets sont des chantiers de génie civil (bâtiments, aménagements, travaux publics) ", a indiqué le ministre-gouverneur Robert Beugré Mambé.

Selon lui, un ingénieur qui doit faire construire un barrage dans une zone, par exemple, se pose la question de savoir, quelle est la nature du sol ? l'hydrographie ? quel est le type de béton qu'il faut utiliser ? Mais quand on a fini cela, l'autre question, c'est qui recruter pour conduire les travaux pour échapper au piège de quelqu'un qui n'y connaît pas ?

C'est pourquoi il a félicité Kragba Maurice et ses partenaires qui ont su saisir ce point de faiblesse du génie civil, au niveau national, avec cette formation qui met l'accent sur la pluralité des connaissances (technique, juridique, psychologique et environnementale).

Pour Beugré Mambé, l'ingénieur de bureau d'étude n'est pas celui qui est sur le chantier, donc il ne peut pas défendre son calcul. Cette tâche est plutôt confiée à des conducteurs de travaux qui sont très souvent des spectateurs de travaux parce qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ils ne comprennent pas les calculs répertoriés sur le plan en faisant le ferraillage d'où leur incapacité de faire un bon ferraillage. " Un ingénieur de conception doit revérifier les plans avant d'exécuter pour éviter les erreurs et par conséquent les accidents dans la mise en œuvre du projet ", confie-t-il.

" Cette formation faite par alternance et qui met l'accent sur les techniques et méthodes permettant de respecter un tant soit peu les exigences devant caractériser les travaux des bâtiments et des travaux publics, fera des ingénieurs de véritables managers de Btp. C'est pourquoi nous voulons féliciter les responsables de cette école qui permettent à la Côte d'Ivoire de disposer, sur son sol, d'un tel instrument, la première école supérieure de conduite de travaux publics ", a indiqué le Dr Menin Messou, ingénieur des ponts et chaussés.

Selon Raoult Philippe, président du groupe Esct, cette école est caractérisée par la mise en situation professionnelle. Les diplômés de cette école devront être polyvalents, capables de faire, en plus de la connaissance technique (le génie civil), une analyse financière, d'avoir une connaissance managériale et de la Responsabilité sociale et sociétale (Rse).

" Il s'agit d'apporter une réponse aux défis de l'adéquation formation-emploi car nous avons constaté le manque de qualification adaptée aux besoins des entreprises. Des conducteurs de travaux qui n'ont pas la connaissance des travaux, comment peuvent-ils interpréter un plan d'impact environnemental ou établir un budget ? Cette formation permet aux étudiants d'obtenir des compétences professionnelles pour répondre aux défis de l'emploi mais aussi aux professionnels de renforcer leurs capacités ", a indiqué Kragba Maurice, directeur de l'Esct-Côte d'Ivoire.

Créée en 2006, en France, l'Esct est aujourd'hui présente dans plusieurs villes françaises, à Marrakech (au Maroc) et maintenant en Côte d'Ivoire.