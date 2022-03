Congo-Kinshasa: Gestion du Parc National de Virunga - Me Grâce Tshiunza appelle la population à la revendication civique de ses droits

C'est à l'issue son déplacement dans les provinces de Nord-Kivu, Sud-Kivu et de l'Ituri que Me Grace Tshiunza, Président la Dynamique Impunité Zéro, de retour à Kinshasa, a animé ce lundi 28 février 2022 à la Gombe, une séance de restitution de ce qu'il aura vu et palpé au bout de ses doigts sur terrain.

Il a présenté aux professionnels des médias une panoplie de réalités observées dans cette partie de l'Est de la RDC à la suite des crises politiques et massacres signalés autour du Parc Virunga. Il a insisté, par ailleurs, sur l'implication des autorités congolaises ainsi que l'auto-détermination de la population de cette région pour la revendication de leurs droits.

Une tournée, plusieurs cibles

Ne faisant pas un saut dans le vide, il s'y est rendu pour des raisons précises notamment, pour échanger avec les Députés provinciaux du Sud-Kivu sur la plainte qui avait été déposée à la Cour de cassation contre le Gouverneur Théo Kasi Ngwabidje et son vice-gouverneur accusés ainsi d'avoir posé des actes qui, à son avis, auraient violé les articles 268 et 542 du code pénal congolais, Livre II, et qui iraient à l'encontre des prescrits des dispositions légales de la RDC.

La deuxième phase de son déplacement a concerné, à l'en croire, la question relative à la gestion du Parc national de Virunga dont plusieurs dégâts impliquent M. Emmanuel de Merode, Conservateur du parc et Fondateur de l'entreprise Virunga SARL.

Selon sa restitution, Me Grâce Tshiunza a rappelé que c'est au travers de plusieurs pressions exercées par sa Dynamique Impunité Zéro qu'Emmanuel de Merode aurait finalement construit une centrale électrique qui, d'après le rapport présenté, ne serait d'aucun profit réel pour la population de Rutshuru, Lubero et Kanyabayonga en raison du coût inutilement élevé des factures dues à la consommation de cette énergie supposée, pourtant, être au service du bien-être social.

Grâce Tshiunza, sûr de lui, soutient, en outre, que cette situation surcharge le Parc Virunga. Car, selon lui, la population n'étant si sous-développée, se ressource aux alentours du Parc par des braconnages et l'exploitation illicite des bois, en causant ainsi des massacres.

Voilà pour quelle raison, il fustige, avec la plus grande énergie, cette désorientation de l'érection de la centrale électrique qui ne profite pas à l'ICCN tel que prévu mais qui, plutôt, offre des avantages inouïs à l'entreprise Virunga SARL, la société de ce même Emmanuel de Merode.

Il condamne, cependant, le silence coupable des autorités congolaises face à cette injustice, en dépit de plusieurs dénonciations et formalités remplies pour tenter d'y remédier.

Recommandations

Sans appeler la population à la révolte, Grâce Tshiunza, le Coordonnateur de la Dynamique impunité zéro, estime, par contre, que les dispositions devraient être prises pour conjurer cette situation initiée par les ennemis du changement alors que le Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en appelle à la transformation qualitative des mentalités ainsi qu'à l'engagement citoyen.

Menace

Il promet ainsi de saisir, très prochainement, les autorités compétentes dont Mme Eve Bazaïba, Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Environnement, pour le suivi de ce contentieux.

Il invite, par conséquent, la population du Nord-Kivu et Sud-Kivu au devoir citoyen pour revendiquer ses droits. Car, tous les congolais sont égaux devant la loi au profit de tous. Mais aussi, à une auto-détermination pour obtenir gain de cause.