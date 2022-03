Congo-Kinshasa: USA - Monica Medina a visité la RDC

La secrétaire adjointe Monica Medina de la Direction des océans et des affaires écologiques et scientifiques visite la RDC pour renforcer notre partenariat pour préserver le Bassin du Congo et répondre aux défis sanitaires, y compris le COVID-19.

Au cours de sa première visite sur le continent africain, la secrétaire adjointe chargée de la Direction des océans et des affaires écologiques et scientifiques (OES) du Département d'Etat s'est rendue en RDC du 20 au 25 février pour discuter de la poursuite de la coopération entre les Etats-Unis et la RDC, sous l'administration Biden, en vue de répondre à la crise climatique, de promouvoir la biodiversité, de lutter contre les crimes environnementaux et de renforcer les systèmes de soins de santé.

Sa visite a souligné nos efforts visant à assurer que le Partenariat privilégié pour la paix, la prospérité et la préservation de l'environnement (PP4PPP) produisent des résultats pour les peuples américains et congolais.

Le président Félix Tshisekedi et la secrétaire adjointe Medina ont discuté de la façon dont les États-Unis et la RDC peuvent coopérer pour honorer les engagements pris à la Conférence des Parties des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), en particulier, s'agissant des efforts pour sauvegarder les écosystèmes importants, telle que la deuxième plus grande forêt équatoriale de la Terre, le Bassin du Congo, pour répondre à la crise climatique. Ils ont aussi discuté du rôle que l'initiative Build Back Better World (B3W) du président Biden pourrait jouer pour soutenir les objectifs environnementaux de la RDC.

Lundi dernier, la secrétaire adjointe a participé à une réunion virtuelle des ministres de l'environnement du Bassin du Congo, accueillie par la vice-premier ministre chargée de l'environnement Eve Bazaïba, et a discuté séparément avec l'équipe de la vice-premier ministre des progrès vers la conception et la mise en œuvre d'une Politique forestière qui couvre l'utilisation des terres, la gestion des concessions forestières et les produits forestiers, et qui intègre également les changements climatiques.

La secrétaire Medina a tiré profit des réunions avec les organisations de la société civile impliquées dans la préservation de la biodiversité et la lutte contre les crimes affectant la nature. Elle s'est aussi entretenue avec Team Dunia, les gagnants congolais du Zoohackathon qui ont atteint la deuxième place dans cette compétition mondiale. Team Dunia a font une démonstration de son application d'avant-garde qui non seulement informe le public à l'égard des crimes contre les espèces sauvages mais fournit aussi des outils aux gens pour signaler les cas d'animaux en détresse.

Ces deux réunions ont fourni un arrière-plan excellent pour la visite de Mme Medina au Parc national des Virunga, où elle s'est entretenue avec le directeur intérimaire de l'Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN), Olivier Mushiete, et le directeur du parc, Emmanuel de Merode, et a vu comment les programmes de coopération élaborés par les Etats-Unis et la RDC répondent efficacement à l'exploitation forestière illégale et au trafic des espèces sauvages pour protéger la biodiversité dans ce parc important.

La secrétaire adjointe s'est également entretenue avec les écogardes du parc et a honoré ceux d'entre eux qui sont morts dans l'exercice de leurs fonctions au cours des deux dernières années.

" Je suis venue en RDC pour écouter, pour apprendre et pour diriger une nouvelle relation entre nos pays en vue d'une planète plus propre. Je suis inspirée par le dévouement des autorités congolaises visant à appliquer la vision du président Tshisekedi de la RDC agissant comme " pays solution " en matière de lutte contre les changements climatiques notamment, en conservant l'environnement et en favorisant le développement durable, en particulier s'agissant de la forêt équatoriale du Bassin du Congo -- le premier poumon du monde ", a déclaré Mme Medina.

"Je suis fière du rôle que les Etats-Unis jouent dans la conservation de cet écosystème important et j'ai hâte de faire croître notre partenariat privilégié avec la RDC en faveur du peuple congolais, du peuple américain et du monde ". La secrétaire adjointe Medina s'est aussi entretenue avec la vice-ministre de la santé, Véronique Kilumba Nkulu, pour discuter de la meilleure façon d'utiliser l'aide américaine pour augmenter le recours aux vaccins contre le COVID-19 et pour continuer de riposter aux autres malades virulentes, y compris Ebola.

A Goma, la secrétaire adjointe Medina a eu l'occasion de visiter des programmes financés par les Etats-Unis à l'INRB and Heal Africa et de s'entretenir avec le Mandela Washington Fellow Véridique Musambaghani, qui lance un nouveau cours de science environnementale dans plusieurs écoles de Goma.