Congo-Kinshasa: Secrétaire Général près le Président de la République - Jean-Jacques Luboya Tshishima officiellement aux commandes

Nommé le 15 février dernier par Ordonnance présidentielle, Jean-Jacques Luboya Tshishima, le tout nouveau Secrétaire Général près le Président de la République, a pris officiellement ses fonctions vendredi 25 février 2022 après la cérémonie de remise-reprise avec son prédécesseur, M. Bondjeku Léonard, au secrétariat présidentiel, situé dans l'enclos du Palais de la Nation.

Trois moments forts ont caractérisé cette cérémonie de passation des pouvoirs à laquelle ont pris part le Directeur du cabinet du Ministre de la Fonction Publique et quelques directeurs rattachés au secrétariat général près le Président de la République. D'abord, la lecture du procès-verbal par le sortant Léonard Bondjeku, ensuite la signature de ce même document par les deux hauts fonctionnaires de l'Etat ainsi que le mot de Jean-Jacques Luboya qui, d'entrée de jeu, a remercié le chef de l'Etat pour la confiance placée en sa personne.

"Je voudrais, avant tout, remercier Son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a bien voulu penser à moi en me nommant secrétaire général près le Président de la République. Mes remerciements les plus sincères à son endroit ", a-t-il déclaré, peu avant de professer sa détermination à accomplir fidèlement sa mission en mettant en œuvre toute son expérience au profit du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi. Il faut noter que conformément aux prérogatives lui reconnues en sa qualité de Secrétaire Général près le Président de la République, Jean-Jacques Luboya aura comme missions de concevoir, planifier, organiser, superviser, animer, coordonner et contrôler toutes les activités des services administratifs rattachés au Président de la République.

Aussitôt installé, après le départ de son prédécesseur, Jean-Jacques Luboya s'est adressé à tous les agents rassemblés au sein du bâtiment abritant le secrétariat présidentiel pour lui témoigner leur soutien. A leur endroit, le nouveau chef hiérarchique du personnel des services rattachés au président de la République a promis de relever les défis, de rendre à cette administration ses plus belles lettres de noblesse. C'est à ce titre qu'il les a tous appelés au travail. "Nous sommes venus servir et travailler pour relever les défis de cette administration qui, après la remise-reprise que je viens d'effectuer avec le Secrétaire Général sortant, sont énormes.

J'ai senti qu'il y a énormément des difficultés dans cette administration : nous devons relever les défis. Nous devons travailler selon la vision du Chef de l'Etat que je remercie en passant pour avoir bien voulu me nommer comme Secrétaire Général. L'administration du Chef de l'Etat, c'est une administration d'excellence. (... ), Avec le concours de tout le monde, nous devons relever ces défis et remettre cette administration en place. Voilà, en tout cas, pour l'instant, le petit mot que j'avais à vous adresser. Soyez-en sûrs, nous allons relever ces défis. Je crois que j'aurai l'occasion d'écouter vos doléances et ensemble nous allons relever les défis de cette administration", a-t-il déclaré.

Pour rappel, Jean-Jacques Luboya est un fonctionnaire expérimenté, qui a fait carrière à la Primature depuis 1990. Avant sa nomination en qualité de Secrétaire Général près le président de la République, l'homme occupait le poste de Directeur des ressources humaines. Chercheur passionné des résultats palpables, Jean-Jacques Luboya est Licencié en économie à l'ISPL, en RDC. Il dispose également d'une connaissance polysémique grâce aux différentes formations reçues à travers le monde. Enfin, Jean-Jacques Luboya est marié et père de plusieurs enfants.