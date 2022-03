Guinée: Fin à Conakry de la mission conjointe CEDEAO-ONU - Voici ce que les émissaires ont dit à la junte

C'est dans la soirée du dimanche, 27 février 2022 que les délégués de la mission conjointe CEDEAO-ONU sont arrivés à Conakry. Ces envoyés ont échangé hier lundi, d'abord avec les diplomates et les conseillers nationaux de transition, puis avec le premier ministre et en fin de journée avec le Président de la transition, le Colonel Mamadi Doumbouya.

La Guinée peut compter désormais sur l'appui et l'accompagnement des familles CEDEAO et Nations-Unies. C'est d'au moins ce qu'on retient du compte rendu des membres de ladite mission. Au sortir de l'audience, Mahamat Saleh Annadif, chef du bureau des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, a rappelé que des échanges qui ont eus lieu ont été très fructueux, notamment le fait que cela soit une mission conjointe des Nations Unies-CEDEAO. Réjoui donc des avancées de la transition Guinéenne, ce diplomate n'a pas Manqué d'appréciations.

"Nous avons surtout félicité les autorités de la Transition pour ce qui a été fait, notamment la mise en place du CNT que nous avons rencontré. Au niveau des Nations Unies, nous leur avons fait comprendre leur rôle historique dans cette Transition qui leur donne une responsabilité en ce qui concerne la durée du processus. Nous leur avons réitéré qu'une Transition pose les jalons qui peuvent consolider les acquis et se projeter vers l'avenir. Dans cette phase, nous leur avons dit que les Nations Unies et l'Union Africaine sont à leurs côtés, pour les aider à parachever la feuille de route, le chronogramme, pour qu'on puisse au moins cette fois-ci sortir, aller vers des élections apaisées et une réconciliation de cœur et d'esprit de nos frères et sœurs Guinéens ", a fait savoir ce diplomate.

De son côté, la ministre des Affaires Etrangères du Ghana a indiqué que la mission qu'elle a l'honneur de diriger a rencontré les acteurs dont le ministre des Affaires Etrangères, les membres du CNT et du corps diplomatique avant de clôturer avec le Premier ministre et le Président de la Transition.

Sur le contenu des échanges, la Shirley Ayorkor Botchway a restitué en ces termes: "nous voulons dire que nous allons rapporter fidèlement aux autorités, aux Chef d'Etat de la CEDEAO, ce qui a été retenu. Il y a une chose qu'il faut vraiment noter, c'est que la Guinée ne sera jamais laissée tomber. La CEDEAO va vraiment soutenir la Guinée", a-t-elle promis.

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération internationale, de l'Intégration Africaine et des Guinéens de l'Etranger a pour sa part apporté des précisions importantes sur la Transition, avant de confier que la Guinée est bel et bien à l'écoute de la communauté internationale. Dr Morissanda Kouyaté a par la suite, au nom du Président le Colonel Mamadi Doumbouya, remercié des membres de cette mission, le fait de venir recueillir tout ce qui se passe dans son pays, et de promettre un travail judicieux afin de mettre fin à la transition en Guinée.

"Nous sommes heureux de savoir qu'ils accompagnent ce que nous proposons et les propositions viendront du pays, des populations guinéennes, pour que cela soit la dernière transition. Parce que si nous bâclons les choses, comme le Président l'a déclaré, nous serons obligés de revenir à d'autres Transitions. Le peuple de Guinée n'en veut plus. Nous voulons mettre les bases. Je voulais aussi préciser que la mission a été conjointement élaborée dans le programme avec nos partenaires et nous les remercions pour avoir respecté cet agenda. La Guinée reste ouverte. Nous sommes là, ils sont nos conseillers, nos frères et sœurs. Il faut aider la Guinée à sortir de la Transition de façon apaisée et paisible pour que le Peuple se mette au travail. Nous ne pouvons plus accepter qu'on soit un pays très riche, mais pauvre et c'est cela la signification de la refondation ", a laissé entendre le ministre.