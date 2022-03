Afrique: Forum Mondial de l'Eau - La rencontre se tient du 21 au 26 mars à Dakar

Organisée conjointement par le Conseil Mondial de l'Eau et le gouvernement sénégalais, la 9ème édition du Forum Mondial de l'Eau se tiendra à Dakar, au Sénégal, du 21 au 26 mars 2022 avec pour thème "la sécurité de l'eau pour la paix et le développement". L'information est donnée par un communiqué de presse dont fratmat.info a eu copie le 1 mars 2022.

Selon le communiqué de presse, c'est la première fois que cet évènement international se tient en Afrique subsaharienne.

" Cet évènement s'articule, pour cette 9ème édition, autour de quatre priorités : la sécurité de l'eau et l'assainissement ; l'eau pour le développement rural ; la coopération ; les " Outils et Moyens " incluant les questions cruciales du financement, de la gouvernance, de la gestion des connaissances et des innovations ", indique le texte.

Pour le Secrétaire exécutif de la 9ème édition du Forum mondial de l'eau, M. Abdoulaye Sene cette rencontre se veut également une plateforme d'expression pour toutes les parties prenantes. Il s'agit entre autres des groupes de femmes, des jeunes, des agriculteurs, des éleveurs et des pêcheurs. Et, contribuera, selon lui à la transformation qualitative de la vie quotidienne des populations et à l'amélioration des performances des secteurs productifs.

"Nous sommes très fiers de réunir les gouvernements, le secteur privé et les organisations de la société civile pour renforcer la mise en œuvre des actions nécessaires à la réalisation des objectifs de développement durable" a déclaré Abdoulaye Sene.