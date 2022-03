Cote d'Ivoire: Vaccination anti-Covid - Les États-Unis appuient la Côte d'Ivoire à hauteur de 10 milliards de Fcfa

Les États-Unis d'Amérique apportent un soutien de 10 milliards de Fcfa au Plan national de vaccination anti-Covid de la Côte d'Ivoire à travers l'Initiative pour l'accès mondial aux vaccins (Global VAX). C'est l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) qui fournira ces ressources supplémentaires selon un communiqué publié le 1er avril 2022, par l'ambassade américaine à Abidjan sur son site Internet.

" L'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) attribuera à la Côte d'Ivoire une augmentation des ressources par le biais de l'Initiative pour l'accès mondial aux vaccins, ou Global VAX, un effort du gouvernement américain pour assurer que les vaccins COVID-19 atteignent rapidement les bras de la population. Dans le cadre de cet effort, l'USAID prévoit d'attribuer plus de 10 milliards de Francs CFA (17 millions de dollars) supplémentaires à la Côte d'Ivoire ", précise le communiqué.

Dans le détail, " ce financement soutiendra des activités allant du renforcement de l'approvisionnement et la logistique de la chaîne du froid, l'augmentation de la confiance et la demande en vaccins, et enfin à l'amélioration de l'accessibilité aux sites de vaccination ", selon le communiqué. C'est donc un appuie supplémentaire de Global VAX qui vient s'ajouter aux 14,7 millions de dollars (plus de 8 milliards de Francs CFA) que l'USAID a déjà fournis à la Côte d'Ivoire pour répondre au COVID-19, en plus des plus de 6,6 millions de doses de vaccin offerts au pays par les États-Unis.

Le Plan national de vaccination, un succès

Relativement à cet autre don, l'Ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Richard Bell, a déclaré que " La Côte d'Ivoire a démontré de manière impressionnante sa capacité à gérer les cas de COVID-19 et à intensifier les vaccinations ". Par conséquent, " les États-Unis sont fiers de collaborer avec la Côte d'Ivoire pour continuer à intensifier les services de vaccination afin de protéger la santé des Ivoiriens. Une population en bonne santé est une population qui peut contribuer à l'économie prometteuse de la Côte d'Ivoire ", a-t-il souligné. " Alors que nous commençons à sortir de la variante Omicron qui a touché tous les pays du monde, nous nous rappelons qu'aucun de nous n'est à l'abri tant que nous ne le sommes pas tous ", a ajouté le diplomate. " Nous encourageons toutes les personnes éligibles à se faire vacciner complètement contre le COVID-19 ", a lancé le chef de la mission diplomatique américaine en Côte d'Ivoire.

Pour rappel, Global VAX est un effort du gouvernement américain pour aider à atteindre l'objectif mondial de vacciner 70 % de la population mondiale contre le COVID-19 d'ici la fin de 2022.

L'initiative s'appuie sur l'engagement du président Biden à faire don de plus de 1,2 milliard de doses de vaccins dans le monde d'ici la fin de 2022. À ce jour, les États-Unis ont déjà engagé 1,7 milliard de dollars pour soutenir l'accès aux vaccins anti-COVID dans le monde.

Le dernier rapport épidémiologique ivoirien COVID-19 montre qu'au 2 février 2022, plus de 10 millions de personnes soit 46 % de la cible nationale de 2021 avaient reçu au moins une dose de vaccin, dont quatre millions de personnes (27 %) avaient été entièrement vaccinées (2 doses) au 22 février.