Cote d'Ivoire: Crise en Ukraine - La Côte d'Ivoire donne sa position au corps diplomatique

La crise en Ukraine s'accentue au fur et à mesure avance. La Côte d'Ivoire a décidé de donner sa position face à cette situation de conflit entre l'Ukraine et la Russie. Recevant, le mardi 1er mars, l'ensemble des ambassadeurs de l'Union européenne, celui des Etats-Unis, du Canada, de la Suisse et de la Grande Bretagne, la ministre d'Etat, ministre des Affaires Etrangères de Côte d'Ivoire, Mme Kandia Camara a révélé que le Président de la République, Alassane Ouattara, a donné des fermes instructions " pour que la Côte d'Ivoire soutienne l'Union Européenne et ses alliés à voter OUI sur toutes les résolutions qui seront prises par les Organisations Internationales travaillant sur la crise en Ukraine ".

La Ministre Kandia Camara a sollicité ensuite les responsables des représentations diplomatiques présents, sur leur implication dans la bonne gestion de la la situation des Ivoiriens vivant en Ukraine pour leur faciliter leur sortie de l'Ukraine et que tout le monde soit logé à la même enseigne quant à leur statut de réfugiés et a souhaité qu'il leur soit créé des facilités de passage aux frontières.

Les Ambassadeurs de l'Union européenne ont tenu à rassurer la cheffe de la diplomatie ivoirienne sur les dispositions prises pour accueillir tous les réfugiés et les Ivoiriens en particulier. Révélant qu'une note a été transmise aux différentes chancelleries européennes afin de porter assistance aux non européens et permette leur évacuation vers leur pays d'origine s'ils le souhaitent où demander asile au cas échéant, ont-ils soutenu.