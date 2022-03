Sénégal: Guy Ryder, DG de l'Oit - " L'impact de la Covid-19 a été quatre fois plus grave que celui de la crise financière de 2008 "

L'Organisation internationale du travail (Oit) œuvre pour une reprise des activités dans le monde du travail nonobstant la persistance de la pandémie de Covid-19. À l'initiative du Forum mondial multilatéral virtuel pour une reprise centrée sur l'humain (22-24 février), elle a pu capitaliser les apports et suggestions des participants de haut niveau, dont le Président Macky Sall. Le Directeur général de l'Oit, Guy Ryder, revient dans cet entretien sur l'impact de la pandémie, notamment sur les couches les plus vulnérables, tout en esquissant un retour à la normale avec une vaccination massive, mais surtout pour un monde plus juste et plus équitable.

La pandémie de Covid-19 aurait accentué les inégalités dans le monde du travail. Avez-vous une idée de l'impact sur les travailleurs les plus faibles ?

Nous avons pu effectivement suivre l'impact de cette pandémie. C'est ainsi que nous pouvons souligner deux choses. La première est que l'impact économique et social a été très dramatique à travers le monde. Si nous calculons cet impact sur l'emploi et les revenus du travail, nous constatons malheureusement qu'il a été quatre fois plus important que la crise financière de 2008-2009.

Le deuxième enseignement est que ce sont les plus faibles qui ont été frappés par la crise sanitaire, notamment les travailleuses et les travailleurs du secteur informel qui constituent 60 % de la main-d'œuvre mondiale. Ils sont ainsi restés sans protection et assistance de l'État. Les femmes ont perdu des emplois de manière disproportionnée. Les jeunes sont également dans le lot des impactés.

Si nous récapitulons les impacts de la pandémie mondiale, nous pouvons constater qu'elle a plus atteint le secteur informel, les femmes et les jeunes.

Comment devrait, selon vous, se faire la reprise que vous voulez centrer sur l'humain ?

Je voudrais insister sur le fait que la sortie de la crise actuelle est intrinsèquement liée à la fin de la pandémie. Il nous faut donc tenir compte de cette relation entre la maladie et la reprise. Je mets également en avant deux aspects qui ont été fort bien soulignés par le Président Macky Sall à l'occasion de son intervention au forum. Il s'agit, d'une part, des iniquités dans la vaccination. Si les pays riches ont connu une vaccination à grande échelle, tel n'est pas le cas de l'Afrique et de nombreux pays en développement.

Le Président Macky Sall a parlé de la production à grande échelle des vaccins en Afrique. Il a abordé, d'autre part, la question financière puisque nous assistons, en ce moment, à une reprise de l'activité économique à double vitesse. Ce sont les pays développés qui connaissent une croissance et les autres sont en grande difficulté.

Il y a donc un grand besoin - et le Président sénégalais l'a souligné à juste titre - d'offrir un appui financier aux pays en développement. Il a ainsi préconisé une réallocation des Droits de tirage spéciaux (Dts) pour que les 650.000 milliards de dollars soient acheminés vers les pays en développement pour stimuler la reprise.

Quel en serait le grand défi ?

Un seul mot résume, à mon avis, le défi de la reprise centrée sur l'humain : c'est la question de l'inégalité et de l'égalité. Nous vivons dans un monde de plus en plus inégal et la question de l'égalité se pose avec acuité. Le Président argentin a dit, durant le forum, sa crainte de voir les dynamiques en cours engendrer encore plus d'inégalités. Or, nous avons des opportunités pour renverser la tendance et faire en sorte que la question de l'égalité soit effectivement au cœur des débats pour que nous puissions tous créer des sociétés beaucoup plus justes et égales.

Autrement, nous vivrons encore dans un monde plus dangereux et la question de la migration irrégulière, qui n'est pas une solution par exemple aux problèmes de l'Afrique, ressurgira. Nous avons une responsabilité partagée pour tous les acteurs afin de bâtir un avenir plus égal et plus juste.

À quelles grandes résolutions êtes-vous parvenus à l'issue du forum ?

L'objectif du forum n'était pas d'approuver une déclaration. L'idée était donc de réunir des dirigeants nationaux et internationaux, de faire participer des chefs d'État et de gouvernement, des organisations internationales (le secrétaire général des Nations unies, la directrice du Fmi).

Nous avons cherché par ce forum à promouvoir une compréhension collective des efforts cohérents de toutes les organisations internationales telles que le Bit, la Bad, l'Omc, l'Oms... , et joindre nos efforts pour sortir de la crise. Nous avons donc partagé les idées des uns et des autres en vue de parvenir à des efforts collectifs et cohérents. Il nous appartient maintenant d'apporter les résultats au Conseil d'administration du Bit et de tirer les conséquences et que notre coopération pour un appui beaucoup plus efficace, surtout pour les pays en développement.

Vous appeliez à une équité vaccinale. En Afrique, les populations sont peu enclines à aller se faire vacciner. Ne craignez-vous pas que cela constitue un obstacle pour les travailleurs et les employeurs également ?

Il y a non seulement en Afrique, mais un peu partout à travers le monde, une certaine réticence à accepter de se faire vacciner par certaines couches. Ce qui résulte d'une certaine peur ou de dangers perçus en se faisant vacciner. Je pense que nous devons suivre les conseils de l'Oms qui nous indique avec clarté qu'il faut absolument aller se faire vacciner pour limiter la propagation de la pandémie. C'est la seule alternative, disent les spécialistes. Il y a certes un débat sur la question de rendre obligatoire ou non la vaccination.

Pour ma part, je pense que le meilleur moyen d'amener les populations à aller se faire vacciner est de les éduquer et de les informer pour qu'elles comprennent les bienfaits de cette vaccination. Nous devons certes avoir une disponibilité des vaccins, mais aussi éduquer et informer.