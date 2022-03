Afrique: Guerre en Ukraine - Madagascar choisit le non-alignement

Le Premier ministre affirme la posture de Madagascar sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Pour l'heure, la Grande île reste neutre et garde sa ligne qui consiste en une diplomatie tous azimuts.

L a neutralité. Sans le dire directement, c'est le sens des mots de Christian Ntsay, Premier ministre, au sujet de la posture de Madagascar vis-à-vis de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Une déclaration faite en réponse à la presse, hier, mais qui est, aussi, une réplique à la démarche conjointe, d'une partie de la communauté internationale, présentée à Patrick Rajoelina, ministre des Affaires étrangères, lundi.

Dans sa réponse, le locataire de Mahazoarivo n'a ni condamné, ni soutenu les actions russes dans le conflit qui se déroule actuellement en Europe de l'Est. Il a insisté sur le fait que dans sa politique internationale, Mada-gascar table sur une diplo-matie tous azimuts. "Nous Malgaches, avons choisi de travailler avec tous les pays. Il n'y a plus de pays qui prend le parti d'un tel ou un tel. Le monde est en difficulté à cause de cette situation entre la Russie et l'Ukraine. Notre politique à Madagascar est de coopérer avec tous les pays, que ce soit ceux de l'occident, que ce soit la Russie ", est la réponse du chef du gouvernement.

Christian Ntsay ajoute, la situation évolue, nous la suivons de près, en concluant ses propos par, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. À s'en tenir aux mots du Premier ministre donc, la Grande île reste neutre et préfère jouer un rôle d'observateur au sujet de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Les dires du locataire de Mahazoarivo sont bétonnés par le ministre des Affaires étrangères, à qui a été présentée la démarche conjointe d'une partie du corps diplomatique présent à Madagascar.

En marge de la célébration de l'anniversaire de l'empereur du Japon, hier, à Ivandry, Patrick Rajoelina a déclaré, Madagascar suit avec beaucoup d'attention l'évolution de ce conflit. Naturellement, comme aujourd'hui, nous le célébrons, Madagascar travaille avec tous les pays (... ). Les propos du Premier ministre et du chef de la diplomatie malgache tranchent clairement avec les desiderata des diplomates ayant adhéré à la démarche conjointe.

Dans un communiqué de presse publié, lundi, la délégation de l'Union européenne (UE), l'Allemagne, la République de Corée, les Etats-Unis, la France, le Japon, la Norvège, le Royaume-Uni et la Turquie ont demandé à Madagascar de prendre position dans le conflit et de condamner publiquement, ce qu'ils qualifient d'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine.

Opportunité

La missive publiée lundi laisse peu de marge de manœuvre à la Grande île. Sa teneur tend même à le mettre dos au mur. Les parties à la démarche conjointe assènent, dans le siècle présent, ne pas agir pour signaler une telle violence reviendrait à l'accepter et à tolérer un acte similaire dans n'importe quel pays dans le monde. Pour acculer Madagascar dans les cordes, elles ajoutent, l e s partenaires internationaux partageant les mêmes valeurs et principes présentent un front uni dans les efforts sans précédent qu'ils déploient pour trouver une solution diplomatique à la crise sécuritaire provoquée par la Russie.

Bien que la démarche conjointe présentée lundi, semble ne pas laisser le choix aux autorités malgaches, ces dernières n'ont pas bronché. Madagascar garde sa ligne de pays non aligné. Une posture qu'elle a adoptée et affirmée depuis la guerre froide. La déclaration du Premier ministre, hier, est applaudie par une bonne partie de l'opinion publique nationale, par ailleurs. Seulement, certains s'interrogent sur les éventuelles conséquences de ce refus de prendre position. Le fait que le communiqué cite expressément l'UE et les Etats qui adhèrent à la démarche conjointe, n'est pas fortuit, visiblement.

Les parties à la démarche conjointe sont, en effet, quelques-uns des principaux partenaires et bailleurs de fonds de Madagascar. À Ivandry, hier, il a été demandé à Yoshihiro Higuchi, ambassadeur du Japon, si la posture de Madagascar vis-à-vis du conflit entre l'Ukraine et la Russie risquerait-elle de refroidir, ses relations avec le Japon. Devant le ministre des Affaires étrangères, le diplomate s'est voulu rassurant en indiquant, ça n'affectera pas nos relations d'amitié qui existent depuis longtemps et qui sont au beau fixe dans la forme et le fond.

L'ambassadeur Higuchi a, cependant, souligné, nous sommes dans une position assez ferme contre l'invasion russe en Ukraine. C'est la raison pour laquelle le Japon s'est associé à d'autres pays amis, notamment, ceux de l'Union européenne, pour faire la démarche auprès de Madagascar. Dans un échange par mail, lundi, Sergiusz Wolski, chargé d'affaires par intérim de la délégation de l'UE, soutient, l'UE et les pays qui ont présenté la démarche sont les amis de Madagascar. Madagascar peut toujours compter sur nous. (... ) Nous respectons pleinement la souveraineté de Madagascar, y compris en ce qui concerne sa position sur les affaires internationales.

Des observateurs s'interrogent, par ailleurs, si les autorités malgaches vont s'en tenir à la déclaration du Premier ministre ou bien s'il y aura un acte officiel qui va s'ensuivre. Un diplomate contacté explique que dans les relations internationales, en l'absence d'acte officiel, les discours et compor-tements des décideurs politiques peuvent être considérés comme la ligne diplomatique d'un Etat sur un sujet donné.