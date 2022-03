Sénégal: Abdou Latif Coulibaly salue le soutien des partenaires pour la promotion de l'approche "One Health"

Dakar — Le Secrétaire général du gouvernement, Abdou Latif Coulibaly, a salué, mardi, les efforts de soutien de la CEDEAO, de la tripartite et des différents partenaires bilatéraux aux pays, dans le cadre de la promotion de la santé intégrée +One Health+, autrement dit "Une Seule Santé".

Au nom du président de la République du Sénégal, "nous saluons sincèrement les efforts de soutien de la CEDEAO, de la tripartite et des différents partenaires bilatéraux aux pays dans le cadre de la promotion de la santé intégrée +Une Seule Santé+ et l'application du règlement sanitaire créé ici en 2005", a-t-il déclaré.

M. Abdou Latif Coulibaly s'exprimait à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la revue de la mise en œuvre des recommandations des ateliers sur l'approche "Une Seule Santé" en Afrique de l'Ouest qui se tient à Dakar, en présence des représentants de dix-sept pays de la sous-région.

"Cette initiative vise à rendre la problématique de la santé publique encore beaucoup plus prégnante sous tous ses aspects et également capable de faire face aux menaces d'origines infectieuses qu'elles soient volontaires ou accidentelles", a-t-il fait remarquer.

Il a réaffirmé "la conception affirmée du Sénégal et son option définitive en matière de santé publique de comprendre et de donner une réalité concrète dans nos politiques au triptyque santé-animale, santé-humaine et santé-environnementale".

"Notre rencontre revêt une grande importance pour évaluer les progrès accomplis par les Etats d'Afrique de l'Ouest dans l'implémentation de l'approche +One Health+ de façon générale et en particulier de l'application des recommandations issues de nos dernières réunions", a-t-il aussi souligné.

"Il s'agit de nos réunions tenues respectivement à Libreville à novembre 2012, à Dakar en novembre 2016, à Abuja en juin 2017 et puis Lomé en octobre 2019", a-t-il ajouté.

Il a réitéré "l'engagement du gouvernement du Sénégal à mettre en œuvre les conclusions qui seront issues de cette importante rencontre conformément à votre mandat et à notre mandat".

"Nous le ferons en parfaite synergie avec les partenaires techniques et financiers et en droite ligne avec les priorités nationales, en l'occurrence l'implémentation de l'approche One Health+ Une Seule Santé", a-t-il assuré.

Le représentant de la CEDEAO, Babacar Fall, a, de son côté, déclaré que "la CEDEAO s'est engagée à travers ses institutions, départements et agences à, entre autres, améliorer l'environnement politique afin d'obtenir davantage de soutien financier, de renforcer les capacités, le réseautage (... )".

Il signale que "malgré les progrès importants fait par les Pays au cours des dernières années, des défis majeurs persistent".

"Et, c'est à ce titre que nous saluons l'initiative d'aujourd'hui qui contribuera de façon tangible au renforcement de la mise en œuvre de l'approche One Health à tous les niveaux", a-t-il ajouté.