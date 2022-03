Algérie: La Protection civile a besoin de l'appui des associations et des bénévoles

Alger — Le directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughlef a affirmé que son secteur avait besoin de "l'appui" des associations activant dans le domaine et des citoyens bénévoles notamment lors des catastrophes naturelles.

S'exprimant à l'ouverture de la cérémonie de célébration de la Journée internationale de la Protection civile le 1er mars de chaque année, sous la supervision du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, M. Boughlef a précisé que son secteur avait besoin de "l'appui" des associations activant dans le domaine et des bénévoles notamment lors des catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, les inondations et les feux de forêts".

Rappelant la formation dispensée au profit de plus de 150.000 ambulanciers (femmes et hommes), M. Boughlef a mis en avant l'importance de mobiliser les bénévoles en tant que "soutien fondamental à la gestion des risques et des catastrophes".

"Il est indispensable de prendre en compte l'action bénévole lors de la mise en place des plans nationaux et sectoriels pour faire face aux catastrophes", a-t-il recommandé.

Le DG de la Protection civile n'a pas omis de mettre en avant les efforts consentis par son secteur pendant la pandémie (Covid-19) qui a fait 39 morts et plus de 6000 contaminations dans ce corps.

Il convient de noter que le ministre a présidé, en compagnie d'une délégation ministérielle et du wali d'Alger, la cérémonie de promotion et de remise des grades aux lauréats de l'examen professionnel de 2021 qui a donné lieu à la réussite de 52 médecins commandants, 430 capitaines, 70 lieutenants et 753 sergents.

Les éléments du Groupement aérien de la Protection civile ont obtenu une promotion de mérite spéciale et ont été promus à un grade supérieur en reconnaissance de leurs sacrifices lors des opérations d'extinction des feux de forêts de l'été dernier.

Une distinction a également été remise aux retraités et aux sportifs ayant remporté la coupe d'Algérie de football de la protection civile.

La cérémonie a vu également la distinction de l'ancien DG de la protection civile, Moustafa Lehbiri et le ministre de l'Intérieur en reconnaissance à leur apport pour le secteur.

La direction générale de la protection civile lance, dans le cadre de la célébration de la journée internationale, plusieurs campagnes de sensibilisation en faveur des citoyens à travers la projection des films documentaires et l'organisation d'expositions, de portes ouvertes et des conférences, en sus des manœuvres pour braquer la lumière sur le rôle de la protection civile dans la gestion des crises.

Le programme prévoit aussi des cycles de formation dans les premiers secours au profit du grand public outre des exercices d'évacuation au niveau des établissements scolaires des trois cycles.