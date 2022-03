Maroc: Casabus opéré par alsa boucle sa première année, un bilan marqué par un fort engagement

Casablanca — Les bus couvrant l'ensemble du territoire de l'Établissement de Coopération Intercommunale "Al Baida", circulent, depuis février 2021, sous la marque Casabus opérée par Alsa qui vient de boucler sa première année, une occasion de dresser le bilan marqué par un fort engagement pour un transport public à la hauteur des attentes des Casablancaises et Casablancais.

"Avec des bus neufs de dernière génération opérant 54 lignes et reliant les 18 communes urbaines, périurbaines et rurales, Casabus opéré par alsa a transporté près de 70 Millions de clientes et clients en 2021, dans des conditions de sécurité et de confort optimales. Retour sur une année où l'humain a été placé au centre de toutes les actions", indique un communiqué de Casabus.

Un réseau élargi et évolutif, une flotte de dernière génération équipée de la dernière technologie

Lancé il y a un an, Casabus opéré par alsa s'est donné la mission de réconcilier les Casablancais.e.s avec le transport public en bus, et leur proposer un service moderne alliant confort et sécurité. Au cours de sa première année, Casabus opéré par alsa a posé les jalons d'une marque proche de ses clients, qui les écoute et leur parle, afin d'établir une relation de confiance.

"Ce sont plus de 250.000 personnes qui se déplacent quotidiennement grâce aux 54 lignes desservies par Casabus opéré par Alsa. C'est à la fois une fierté et une grande responsabilité de gérer un service aussi essentiel que le transport public", affirme Mehdi Safouane, Directeur Général de Alsa Al Baida, cité dans le communiqué.

Il ajoute : "répondant à la stratégie de desserte établie par les autorités, nous avons pu créer des nouvelles lignes rendant certains quartiers accessibles en bus pour la première fois et rapprocher ainsi plus de Casablancaises et Casablancais de leurs lieux de résidence, de travail ou de loisirs".

En 2021, Casabus opéré par alsa est passé de 280 à 610 bus pour un total de 11900 équipements embarqués sur la flotte qui a parcouru en 2021 plus de 34 millions de Km. Ce qui a permis de connecter et de desservir 11 quartiers supplémentaires : Chellalet, Bni Ykhlef, la zone industrielle Mohammedia, Errachidia 3, Zaouia del Nouaceur, Ville Nasr, Sidi Moussa Ben Ali, Sidi Moussa Ben Mejdoub, Ain Tekki, la ville verte de Bouskoura et El Fadl (Lahraouyine 1).

L'ambition stratégique de Casabus opéré par Alsa de faciliter le quotidien des Casablancaises et Casablancais, qui pourrait se traduire par liberté et mobilité, a fait l'objet d'une campagne de communication signée B'Koul Houria, en décembre dernier. Construite autour de messages forts, cette campagne invite la population casablancaise à accompagner la volonté de Casabus opéré par alsa de donner une dimension nouvelle au transport urbain.

Un système d'information robuste pour accompagner une forte activité

Afin de garantir un service optimal aux Casablancaises et Casablancais, Casabus opéré par alsa s'est doté d'un système d'information robuste à la hauteur de ses ambitions. L'entreprise a opté pour Goal Systems, logiciel de classe mondiale qui garantit une solution complète et adéquate de gestion optimale des horaires, de contrôle et d'expédition des ressources, d'affectation optimale des conductrices et conducteurs, etc. Ce système de planification intègre également le SAEIV (Système d'Aide à l'Exploitation et Information Voyageur), un ensemble de solutions qui combinent différentes technologies pour améliorer le service et la gestion des moyens de transport.

L'entreprise consolide son infrastructure informatique grâce à un nouveau système de billetterie amélioré, interopérable et intermodale, qui sera opérationnel au courant de l'année 2022.

172.860 heures de formation et un plan de recrutement favorisant les femmes

Convaincu que ce sont ses 2 500 collaboratrices et collaborateurs qui font sa force, Casabus opéré par alsa construit sa stratégie de ressources humaines sur le développement des compétences et le transfert d'expertise. Ainsi, l'entreprise a assuré plus de 135.000 heures de formation pratique et près de 37.000 heures de formation théorique à ses équipes internes et externes.

"Parce que le développement des compétences de notre capital humain est un acte de leur fidélisation et un gage de la satisfaction de nos clients, la formation est au cœur de notre stratégie RH. Dispensées en interne comme en externe et incluant des séminaires, des formations techniques ou en soft skills, des team-building, des sessions individuelles ou de groupes, les formations améliorent les performances de nos équipes et garantissent le maintien de la qualité de notre service", indique Moulay Youssef El Ouedghiri Idrissi, Directeur du Capital Humain de Alsa Al Baida.

Entreprise engagée, Alsa accorde une importance particulière à la diversité au sein de ses équipes. Ainsi, l'entreprise a annoncé un plan de recrutement de 100 femmes conductrices. Cette opération a fait l'objet d'une communication à grande échelle et une mesure de discrimination positive consistant en la prise en charge par ALSA des frais d'obtention du permis "D" en plus de la formation et de l'accompagnement, ce qui a permis d'intéresser un grand nombre de candidates. À ce jour, 29 conductrices ont déjà intégré l'équipe de Casabus opéré par alsa. Elles ont toutes bénéficié de formations spécifiques et sont aujourd'hui au volant.

Un dialogue continu grâce au centre de relation clients et à la présence sur les réseaux sociaux

"Nous avons vite compris la nécessité d'établir une relation interactive avec nos clientes et clients, et avons agi immédiatement", déclare Ghita Karam, Directrice Marketing et Commerciale de Alsa Al Baida. En effet, dès février 2021, l'entreprise a créé un centre de relation clients joignable 7j/7 de 07h à 19h, afin de répondre à leurs questions relatives au système de transport, aux tarifs, aux horaires et trajets, et de recueillir leurs éventuelles réclamations et suggestions. La marque entretient également une présence continue sur les réseaux sociaux permettant un échange avec ses communautés.

"Nous avons multiplié les points de contact sur des canaux engageants pour favoriser la création d'un dialogue. Nous avons voulu engager nos communautés et elles ne nous ont pas déçus. Nous avons multiplié par 15 le nombre de contacts clients entre janvier et décembre 2021, ce qui témoigne de la cohérence de notre action et de son adéquation aux besoins des clientes et clients" a-t-elle ajouté.

Une marque ancrée dans son environnement et engagée pour la communauté

Casabus opéré par alsa est foncièrement une marque citoyenne. Elle l'est de par sa mission de permettre aux Casablancaises et Casablancais de mieux vivre leur ville à travers un transport moderne, fiable et sécurisé, mais elle l'est aussi par ses initiatives et ses actions en faveur des communautés.

C'est ainsi que Casabus opéré par alsa a signé la plus grande fresque murale de la ville, représentant les scènes du quotidien de la ville. Cette œuvre d'art, fruit du travail de sept artistes, habille le mur de clôture du siège de Alsa à Casablanca, mesurant 147 m de longueur sur 9,10 m de largeur.

Casabus opéré par alsa a aussi créé le Musée des Transports Urbains pour préserver la mémoire commune des transports urbains en bus dans la ville, ce qui représente un prolongement de cette démarche.

En parallèle à ces actions culturelles, la marque organise régulièrement des opérations de don de sang, des opérations de IFTAR durant le Ramadan, en plus des actions en faveur de ses collaboratrices et collaborateurs et leurs familles. Ces initiatives incarnent la volonté de Alsa, de jouer un rôle prépondérant dans la préservation du patrimoine culturel de Casablanca et le soutien des communautés.

La sécurité, une priorité de Alsa

Alsa place la sécurité au sommet de ses priorités et le matérialise à travers un dispositif robuste. L'ensemble des bus sont dotés de systèmes de sécurité et de contrôle renforcés ainsi que des caméras permettant d'assurer une surveillance continue. Une salle de contrôle permet de faire un suivi des bus en temps réel, d'établir une connexion instantanée avec les conductrices et conducteurs et d'enregistrer des vidéos 24h/24 et 7j/7 qui peuvent être mises à disposition des autorités compétentes en cas de besoin.

Ces moyens matériels et humains investis par l'entreprise sont accompagnés de campagnes de sensibilisation et de communication pour expliquer l'importance de la sécurité dans le bus, montrer le dispositif mis en œuvre et inviter les usagers à s'inscrire dans ces efforts. Déclinées sur différents canaux incluant l'affichage urbain, les radios et les réseaux sociaux, ces campagnes véhiculent des messages positifs faisant appel à l'esprit citoyen et aux valeurs communes à l'instar de "A bord, laissez la place aux gestes exemplaires". Sur les derniers mois, les actes de vandalisme ont enregistré une forte baisse, engendrant un nombre réduit d'arrêts ou de perturbations des lignes.

2022 sous le signe de la consolidation

Les perspectives pour 2022 s'annoncent à la fois passionnantes et challengeantes. Alsa ambitionne de capitaliser sur le bilan positif de sa première année. L'entreprise entend consolider ses performances opérationnelles et renforcer la satisfaction de ses clients à travers plusieurs actions notamment l'élargissement du réseau conformément aux directives de l'autorité, l'installation de nouveaux arrêts, une offre de produits innovants pré et post-payés, le lancement d'un site web et d'une application mobile, un plan de formation enrichi, etc. La feuille de route de l'entreprise est bien chargée, au profit d'un service de transport public à la hauteur des attentes des Casablancaises et Casablancais, et des exigences des autorités compétentes.