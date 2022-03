Congo-Brazzaville: Journée nationale de la jeunesse - Les jeunes invités à prendre leur avenir en main

Les travaux du Forum d'information et d'orientation des jeunes sur la vision 2021-2026 du président de la République, organisés le 28 février dans le cadre de la Journée nationale de la jeunesse, ont donné aux jeunes les outils pour relever le défi de l'employabilité en vue d'assurer leur autonomisation.

Les différentes communications développées sur les métiers agricoles, leviers d'autonomisation des jeunes, l'entrepreneuriat et la recherche de financements des projets et sur l'emploi ainsi que l'autoemploi comme défis de la formation qualifiante, tout comme les témoignages édifiants de certains d'entre eux, lesquels sont devenus les entrepreneurs, ont suscité de l'espoir chez les jeunes dans la vision de consolider les fondements du mieux vivre-ensemble, de la relance de l'économie par le développement soutenu de l'agriculture mais aussi aiguisé leur volonté de créer leur propres emplois.

Madzou Mounkassa, hier enfant de la rue, est devenu aujourd'hui chef d'entreprise dans la restauration. Nsiloulou Nzingoula, jeune en décrochage scolaire, devient aujourd'hui entrepreneur dans le domaine de la volaille alors que Marlan Glaine Egonzo exerce dans les télécommunications. " Par l'effort, on peut partir de rien et réussir. Il suffit simplement de s'armer de courage, d'engagement et d'esprit de sacrifice et de patience ", ont-ils résumé dans leurs témoignages.

Les jeunes ont, au terme de ce forum, recommandé la tenue de la Conférence générale de la jeunesse, la facilitation d'acquisition de terres à cultiver ainsi que le renforcement des mécanismes d'information et d'orientation des jeunes mais surtout sur l'opérationnalisation des centres d'information des jeunes et d'appui technique aux métiers qualifiants agricoles.

Organisé sur le thème " Co-construire avec les jeunes ", ce forum, a rappelé Anatole Collinet Makosso, chef du gouvernement, a pour objectif d'informer et d'orienter les jeunes aux structures d'accompagnement par la formation et à l'insertion professionnelle, de financement des porteurs de projets ainsi que sur les opportunités d'emploi qu'offre le Plan national de développement (PND) 2022-2026.

Répondre aux orientations du chef de l'Etat

Le PND, tiré du programme de société du président de la République, " Ensemble, poursuivons la marche ", a expliqué le Premier ministre, est axé sur la construction d'une économie forte, diversifiée et résiliente, qui repose sur six piliers, à savoir l'agriculture, le numérique, le tourisme, les zones économiques spéciales, l'immobilier et l'industrie. Il a pour vocation essentielle la promotion de l'emploi par l'implantation des sociétés dans le pays.

" Je saisis cette opportunité pour inviter les communicateurs à donner le meilleur d'eux-mêmes en vue de permettre aux jeunes de s'approprier la vision du président de la République aux fins de prendre les initiatives nécessaires permettant d'en tirer un meilleur profit et participer ainsi à la construction de l'économie nationale en tant qu'acteurs de développement à part entière ", a souligné Anatole Collinet Makosso.

Le choix du thème découle, selon Hugues Ngouélondélé, de la necessité urgente de répondre aux orientations pertinentes du chef de l'Etat sur l'implication des jeunes dans les activités de relance économique sur fond de la diversification de l'économie nationale. La formation qualifiante et l'emploi faisant ainsi partie des défis à relever, le ministre en charge de la Jeunesse a souligné la necessité de surmonter les barrières intergénérationnelles pour relever le défi de l'employabilité et de l'emploi des jeunes en vue de leur autonomisation.

" Il s'agit d'impulser un paradigme citoyen nouveau, fondé sur le dépassement de soi, le vivre-ensemble, l'effort dans le travail, la rectitude et de souci d'intérêt général. Lesquelles valeurs seront indispensables pour construire le Congo notre pays... le développement du Congo se fera avec la contribution de l'ensemble des filles et fils sans exclusive ", a indiqué Hugues Ngouélondélé.

La Journée nationale de la jeunesse, rappelons-le, a été instituée par décret 2018-324 du 17 août 2018. Son objectif est de promouvoir les activités à caractère socio-éducatif, culturel, sportif ainsi que le développement des compétences en vue du plein épanouissement de la jeunesse.