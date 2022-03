Libye: Le Parlement accorde sa confiance au gouvernement Bachagha

Le Parlement libyen a accordé sa confiance mardi au gouvernement de Fathi Bachagha désigné il y a deux semaines, pour remplacer le cabinet de Abdel Hamid Dbeibah dont le mandat a théoriquement pris fin le 24 décembre dernier. Le vote a eu lieu au siège du Parlement à Tobrouk, à l'est du pays et le gouvernement Bachagha a été approuvé par 92 voix sur les 101 députés présents selon un communiqué.

C'est une large formation gouvernementale que Fathi Bachagha a présentée devant les députés qui ont accordé leur confiance à 38 membres du gouvernement : 29 ministres, 6 ministres d'État et trois vice-Premiers ministres, dont deux femmes seulement.

Le nouveau gouvernement a été formé avec un souci d'équilibre entre les trois régions qui forment la Libye, et satisfaire les sensibilités de chaque zone surtout en ce qui concerne les portefeuilles souverains. Ainsi, les trois vice-Premiers ministres représentent le Sud, l'Est et l'Ouest libyen.

Signe de tension, peu avant le vote, le Parlement avait dénoncé les intimidations et les " menaces de mort dont ont fait l'objet de nombreux députés ainsi que leurs familles " ; cela, en vue d'influer leur vote ou de les dissuader de participer, indique un communiqué. Un appel a été lancé au procureur général pour l'ouverture d'enquête.

Un gouvernement aux alliances inhabituelles

Pour la première fois, des alliances inhabituelles entre l'Est et l'Ouest ont permis la formation du gouvernement Bachagha appelé gouvernement de stabilisation et qui devrait remplacer celui dirigé par Abdel Hamid Dbeibah.

Ce dernier refuse de céder le pouvoir, ce qui fait craindre une reprise des hostilités, mais Fathi Bachagha semble cependant confiant et promet que la passation du pouvoir se fera dans le calme.

Le nouveau gouvernement prêtera serment devant le Parlement ce jeudi 3 mars en présence de divers représentants de la communauté et sera chargé de conduire le pays vers des élections.