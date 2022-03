Congo-Brazzaville: Une coalition d'opposition refuse de participer à la concertation politique

La concertation politique qui se tient du 3 au 6 mars 2022 à Owando dans le nord du pays, se fera sans les formations de la Fédération de l'opposition et du Collectif de l'opposition. Elles y voient une diversion et exigent une concertation devant traiter de la crise multidimensionnelle que connaît le pays. Pourtant, ce cadre de réflexion est censé préparer le terrain des élections législatives et locales, prévues dans près de cinq mois.

Reçu ce mardi par le ministre de l'Administration du territoire, Clément Miérassa, leader de Fédération de l'opposition congolaise, a clairement dit son refus : " Nous n'allons pas à Owando. Nous avons remis au ministre un dossier qui a une simple orientation : la nécessité et l'urgence de tenir dans ce pays un dialogue national inclusif ; c'est la nécessité de libérer tous les prisonniers politiques pour que nous allions de l'avant ", a-t-il déclaré au cours d'une conférence de presse.

Pour Jean Itadi, dirigeant du Congrès africain pour le progrès (CAP), la concertation d'Owando n'est pas une priorité. " Les Congolais, dans cette situation de crise multiforme et multidimensionnelle, doivent se réconcilier et se retrouver. Mais, il y a des Congolais en prison pour rien ", a-t-il fait savoir.

Enfin Mathias Dzon du Collectif des partis d'opposition voit une diversion à travers la concertation. " Pour des raisons d'amour pour ce pays, de fidélité à ce pays et des raisons de transparence, nous avons décidé de ne pas nous mêler à l'amusement qui va se faire à Owando. Qu'ils fassent et viennent nous rendre compte. On verra comment le pays va recevoir ", a dit M. Dzon, ancien ministre des Finances (1997-2002).

Les délégations devant prendre part à cette concertation quittent Brazzaville ce mercredi par des vols spéciaux.