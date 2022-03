Sénégal: Liverpool - Sadio Mané peut jouer jusqu'à 37 ans selon son physiothérapeute

Dans une interview accordée au Journal The Athletic, le physiothérapeute personnel de Sadio Mané a estimé que l'international sénégalais peut jouer jusqu'à 37 ans.

En engageant personnellement un physiothérapeute, le récent champion d'Afrique se donne les moyens de faire des exercices physiques outre ceux effectués avec Liverpool. Le buteur des Reds veut durer au très haut niveau et rester constant dans ses performances.

" Il veut toujours donner plus. Le succès le rend plus avide de plus. S'il y a de nouveaux défis et de nouveaux trophées à viser, il ira de l'avant. À la minute où il ne se sentira pas mis au défi, il cherchera à faire autre chose. Plus Sadio gagne, plus il en veut. C'est un athlète de haut niveau. Cristiano Ronaldo joue toujours en Premier League à 37 ans. Il n'y a aucune raison pour que Sadio ne puisse pas faire de même ", a révélé le physiothérapeute, Jose Luis Rodriguez.

En rappel, en 23 matchs de Premier League cette saison, Sadio Mané a marqué 11 buts et délivré une passe décisive.