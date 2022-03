Algérie: Covid-19 - le rôle préventif des imams pour réduire la pandémie salué

Saida — Le ministre des Affaires religieuses et Wakfs Youcef Belmehdi s'est félicité du rôle éducatif et préventif des imams dans la réduction de la pandémie de la Covid-19, au cours d'une rencontre mardi à Saida avec les cadres de son secteur, les imams et les chouyoukh des zaouias.

Lors d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya, le ministre a déclaré que les imams ont joué un rôle positif et efficace dans la sensibilisation des citoyens dans les mosquées pour réduire la propagation de la pandémie de la Covid-19.

Dans ce cadre, M. Belmehdi a souligné que "les imams ont réussi, grâce au discours religieux adopté à l'intérieur des mosquées, à intégrer la société dans la démarche de l'Etat visant la prévention contre le virus Corona", notant qu'ils (imams) ont soutenu les médecins mobilisés à l'intérieur des établissements hospitaliers pour faire face à la pandémie.

Le ministre a ajouté que la décision de consacrer des endroits dans les mosquées pour la vaccination contre le Coronavirus "a contribué fortement à attirer les citoyens", soulignant que "quelques pays musulmans ont adopté cette expérience réussie et l'ont appliqué".

D'autre part, le ministre a abordé, dans son allocution, certaines parties sceptiques qui "veulent entretenir le doute et semer le désespoir dans les esprits et casser l'unité du peuple algérien en semant le doute sur la foi religieuse et les courants islamiques, ainsi que sur l'histoire de l'Algérie et ses symboles", soulignant que "l'Etat a réalisé des acquis importants qu'on ne peut nier, encore moins en douter".

Lors de la clôture de cette rencontre, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs a honoré trois imams retraités.

Il a, par ailleurs, inauguré la mosquée "Naâmane Ibn El-Bachir", dans la ville de Saïda, d'une capacité d'accueil de 500 fidèles, soulignant que "la réalisation de ces mosquées participe à renforcer l'identité nationale, de par leur contribution dans le développement de la société et la sensibilisation des jeunes et les pousser à servir leur pays".

Le ministre a également salué les actes de bienfaiteurs nombreux à construire des mosquées et a supervisé l'opération de pose de la première pierre des mosquées "Mouad Ibn Djebel" et "Amar Benyasser", au chef-lieu de la wilaya.

Le ministre a inspecté l'Institut national de formation spécialisée des corps administratifs des affaires religieuses et des wakfs.

Dans les communes de Youb et Boubekeur, le ministre a également inauguré les mosquées "Malek Ibn Anas" et "Sayida Khadidja Oum El Mouminine".