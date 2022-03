Afrique: Djamel Belmadi - " J'imagine les motivations pour lesquelles ils nous envoient au stade de Japoma "

Djamel Belmadi a fait une énième sortie concernant la pelouse du stade de Japoma, qui accueillera le match aller de la double confrontation entre le Cameroun et l'Algérie en éliminatoires de la Coupe du Monde.

Le Cameroun et l'Algérie se disputeront une place pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar lors de deux rencontres de barrages. Le match aller se jouera le 25 mars au stade de Japoma à Douala tandis que le retour aura lieu trois jours plus tard au stade Mustapha Tchaker de Blida. Les Algérien restent sur une décevante participation à la dernière Coupe d'Afrique des nations au Cameroun, en se faisant éliminer dès le premier tour. Lors de la CAN 2021, les Fennecs étaient logés à Douala et avaient disputé leurs matches de poules au stade de Japoma. La pelouse avait alors fait scandale pour sa qualité plus que douteuse.

Djamel Belmadi s'enflamme sur l'état de la pelouse de Japoma, qui a été témoin de l'élimination précoce de l'équipe d'Algérie lors de la Coupe d'Afrique des nations. Le coach algérien s'est vivement exprimé sur l'état désastreux de la pelouse Japoma lors de la CAN. Le stade avait à l'époque crée une grande polémique, notamment à cause de sa pelouse mal entretenue. Il réitère ses critiques quant à la pelouse du stade de Japoma.

"C'est ce que l'on nous a donné. Le Cameroun joue à Yaoundé d'une manière générale. Exceptionnellement, ils nous font jouer à Japoma. J'imagine les motivations pour lesquelles ils nous envoient dans ce stade-là. Pour eux, l'Algérie est une équipe traumatisée, qui a vécu un mauvais tournoi, une mauvaise expérience là-bas.

On les ramène donc sur ce stade-là. Ce genre d'arguments n'existe pas dans le sport. Alors qu'ils ont l'habitude de jouer à Yaoundé, au lieu de nous emmener là-bas, ils nous emmènent à Japoma, il y a de la superstition," a confié Djamel Belmadi dans des propos relayés par competition.

" On m'a appris que quand on tombe du cheval, il faut très vite remonter dessus, sinon on n'y remontera plus jamais. Je n'ai pas de problèmes, j'ai envie de jouer sur une pelouse praticable, on est traumatisé par la pelouse. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, elle était catastrophique, mais le stade, la ville, je ne suis pas un touriste, je ne viens pas visiter Douala. Il n'y a pas de monstre là-bas, juste donnez-nous une bonne pelouse !"