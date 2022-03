Sénégal: Crystal Palace / Patrick Vieira - " Il est trop tôt pour parler de ce qui va se passer avec Cheikhou Kouyaté "

En conférence de presse ce lundi soir, Patrick Vieira a estimé qu'il était trop tôt de discuter de la prolongation de contrat du Sénégalais Cheikhou Kouyaté.

Arrivé chez les Eagles le 2 aout 2018, le contrat de l'ancien joueur de West ham prendra fin le 30 juin 2022. Beaucoup se posent des questions sur l'avenir du joueur sénégalais.

A en croire le technicien français, il est donc trop tôt d'aborder les sujets concernant la prolongation de contrat du milieu défensif sénégalais.

" Nous sommes dans une situation où il est trop tôt pour parler de ce qui va se passer avec Cheikhou ou certains des joueurs [en fin de contrat]. J'ai un très bon groupe avec lequel je peux travailler et il fait partie de ce groupe. Je veux passer ces moments difficiles, je ne veux aucune distraction. Il sait tout le bien que je pense de lui, mais notre objectif principal objectif aujourd'hui est d'essayer d'aller le plus loin possible en FA Cup et d'obtenir les victoires dont nous avons besoin en Premier League, puis nous parlerons de contrats, mais pour l'instant, ce n'est pas le bon moment ", a déclaré Patrick Vieira.

Ensuite, l'ex entraineur d'OGC Nice n'a pas tari d'éloges envers l'international sénégalais. Pour le tacticien français, Kouyaté apporte de l'équilibre à l'équipe et gagne tellement de ballons.

" Il nous donne de l'équilibre. Il gagne tellement de ballons, il peut stopper les contre-attaques, il apporte du physique. C'est lui qui récupère les balles et ses premières passes arrivent toujours à bon endroit. Il a la présence physique que nous voulons en Premier League - la compétitivité et le physique - et son expérience est ce dont nous avons besoin ", a conclu le coach.

En somme, les qualités du joueur citées peuvent bien jouer un grand rôle dans les prises de décisions finales.