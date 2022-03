Congo-Brazzaville: Livres - Cyriaque Kouba Nkouamoussou publie " Royan, l'enfance volée " et " Dérapages incontrôlés dans les tourbières "

Les deux ouvrages, publiés respectivement aux éditions Edilivre et Renaissance africaine, font partie de la collection des livres de Cyriaque Kouba Nkouamoussou. Disponibles chez les libraires, ils seront présentés et dédicacés dans les tout prochains jours à Brazzaville.

" Royan, l'enfance volée " est un ouvrage de quatre-vingt-sept pages, publié aux éditions Edilivre. Il est la première publication de Cyriaque Kouba Nkouamoussou, dans laquelle il dénonce le phénomène des enfants maltraités dit " enfants sorciers " qui prend de l'ampleur dans les sociétés extrêmement superstitieuses, sans toutefois faire abstraction du sort qui leur est âprement réservé.

En effet, dans cet ouvrage, l'auteur parle d'un enfant de la nouvelle classe moyenne, adoré de ses parents, au destin hors du commun qui, par un concours de circonstances, devient un " enfant de la rue ", après avoir perdu ses parents. Se retrouvant entre les griffes de Régina, sa belle-mère, devenue à la mort de son père sa tutrice, il devient son souffre-douleur. Celle-ci se défoule sur lui en l'affligeant de tous les maux. Maltraité et traité d'enfant sorcier, subissant la pire des cruautés, il est sommé de quitter la maison familiale à coups de bâton. N'ayant pas d'autres choix, esseulé, il se réfugie dans un marché où il élira domicile. Royan, malgré son jeune âge, sera confronté à toutes les péripéties de la vie et aux perversités de la rue qui s'offraient à lui inéluctablement.

Dans " Dérapages incontrôlés dans les tourbières ", ouvrage de 205 pages paru aux éditions Renaissance africaine (France), Cyriaque Kouba Nkouamoussou aborde avec véhémence les activités illégales menées par une société étrangère dans la grande forêt équatoriale.

En effet, niché dans la zone des tourbières de la grande forêt équatoriale, le village du chef Okana, jadis un havre de paix, connaît une période néfaste et tumultueuse de son existence. L'installation dans la contrée d'une société étrangère d'exploitation de bois qui se livre aux activités illégales n'arrange pas les choses. L'intrusion illicite de cette société sur ses terres déclenche une véritable belligérance. Frappé par un mal soudain, son village jadis vivace perd peu à peu de son âme en se vidant de ses habitants. Ces derniers décèdent inéluctablement de façon mystérieuse d'une épidémie déclenchée par la bilharziose. Vrai ou faux diagnostic ? Aidé par une ONG environnementale, Ondongo, fils du chef Okana, entreprend une série d'investigations pour en dénicher les véritables causes de cette tragédie, peut-on lire dans cet ouvrage.

Outre " Royan, l'enfance volée " et " Dérapages incontrôlés dans les tourbières ", Cyriaque Kouba Nkouamoussou a publié également " Trahison et chantage ". Un univers manichéen, une pelletée d'oppositions simples, une indéniable lisibilité, une concision d'actions et d'épreuves... Tout est réuni pour un conte ludique.

Né au Congo Brazzaville où il débute ses études primaires et secondaires, Cyriaque Kouba Nkouamoussou s'envole en 1985 pour la Bulgarie, plus précisément à Plovdiv, où il poursuit ses études supérieures qui seront sanctionnées tour à tour par un diplôme d'ingénieur et d'un doctorat en sciences agronomiques. Marié, père de trois enfants, il réside actuellement en France.