Congo-Brazzaville: Réouverture des lieux de divertissement - Les artistes s'expriment

Après près de deux ans de restriction d'activités à cause des mesures sanitaires imposées pour lutter contre la pandémie de covid-19, les artistes sont ravis de voir enfin la sanction levée sur le secteur culturel et artistique. Du cinéma au slam, en passant par la musique et les autres disciplines, les artistes ont partagé leur ressenti.

La levée des mesures contre la pandémie de covid-19 se poursuit en République du Congo. Au nombre des nouvelles recommandations, la 34e réunion de la Coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus covid-19, tenue le 28 février, a annoncé la levée de la mesure de fermeture des boîtes de nuit et autres espaces clos et de loisirs. Ainsi, assister à un concert, à un spectacle de slam, à la première d'un film, etc., tout cela redevient possible pour le public congolais et surtout pour les artistes, qui n'avaient qu'une envie, reprendre librement avec leurs activités au ralenti depuis près de deux ans. Une mesure qui se veut également une sonnette d'alarme pour les mécènes et sponsors à soutenir le secteur à se relancer.

Liesbeth Mabiala, actrice et réalisatrice-productrice

"C'est un soulagement pour nous, mais toujours le cœur meurtri car nous avons beaucoup perdu en cette longue période de confinement. Toutefois, la réouverture officielle des lieux de loisirs apportera un pansement aux nombreuses blessures que nous portons, et la surprise étant totale, nous n'avons eu le temps de nous préparer à cela. De facto, la relance sera plus lente je pense. Mais je me sens déjà soulagée suite à cette décision".

Black Panther, slameur

" C'est une bonne décision que la mesure de fermeture des lieux de loisirs et autres espaces clos soit levée, bien qu'elle soit un peu tardive. Un peu tardive parce qu'on a pu constater que dans pas mal de secteurs, il y avait des assouplissements. Mais, dans le milieu culturel et artistique, il y avait comme un blocus, les choses n'avançaient pas vraiment. C'est vrai qu'il y avait des événements qui se faisaient mais c'était un peu de façon clandestine, par amour pour l'art. Maintenant que nous avons clairement l'autorisation, c'est une meilleure opportunité pour nous. Cette nouvelle est aussi un message envoyé aux mécènes, initiateurs de festivals et à toutes les parties prenantes du secteur de la culture et des arts afin que le train reprenne la marche et que les artistes soient en mesure d'organiser et de participer librement aux événements".

Djoson Philosophe, artiste-musicien

"L'Union des musiciens congolais avait plusieurs fois écrit aux autorités pour lever cette mesure, mais en vain. Nous avons passé près de deux ans sans production dans nos sièges et ailleurs. Et aujourd'hui, c'est une fête pour tous les musiciens car nous pouvons reprendre officiellement avec la scène et les spectacles. D'ailleurs, dès ce week-end, avec mon orchestre Super Nkolo mboka, nous serons ravis de partager notre séance de répétition avec le public".

Jules Ferry Moussoki, conteur

"Je salue cette décision du gouvernement car aujourd'hui, les arts qui sont restés pendant deux ans en confinement alors que d'autres secteurs étaient en activité, peuvent recevoir en ce moment le nombre qu'il faut pour des spectacles, tout en respectant les mesures barrières. Pour nous, artistes, c'est vraiment une joie d'être à nouveau devant le public. A ce propos, nous lançons un cri d'alarme aux autorités de nous soutenir parce que ce n'était pas facile de survivre sans emploi. Aux entreprises privées, aux mécènes et à toutes personnes aimant la culture de nous apporter leur aide afin que le secteur puisse se relancer avec éclat, d'autant plus que durant deux ans, nous n'avons pas travaillé, donc nous n'avons pas généré de fonds".

Stéphanie Bluetooth, humoriste

"Je suis très ravie car c'est une très bonne nouvelle de renouer enfin avec le public. Le secteur culturel a été paralysé pendant deux ans environ, maintenant que la mesure de fermeture des lieux de loisirs et autres espaces a été levée, en tant qu'artiste je me lève aussi. C'est l'occasion de revenir sur les projets en stand-by, notamment mon " One woman show " qui est ma plus grande préoccupation du moment".