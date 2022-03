Algérie: Oran - inauguration de la 3e édition du Salon "Mobilia Algérie"

Pas moins de 50 exposants nationaux et étrangers prennent part à la troisième édition du Salon international de l'ameublement et des accessoires "Mobilia Algérie", inauguré mardi au centre des conventions "Mohamed Benahmed" d'Oran.

Cette manifestation économique de six jours, organisée à l'initiative de l'agence de communication "Kaïn", regroupe des entreprises nationales et des propriétaires d'ateliers et d'usines de fabrication de meubles et d'accessoires, ainsi que des représentants de sociétés étrangères en provenance d'Italie, de Turquie et d'Autriche.

Ce rendez-vous économique constitue une occasion de plus pour présenter au public des solutions en matière de décoration et d'ameublement, a-t-on ajouté.

Des offres promotionnelles sont proposées aux visiteurs dans l'achat de différents meubles et accessoires de (meubles, mobiliers de bureaux et autres) à des prix abordables, de même que des conseils et des solutions.