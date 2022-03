Congo-Brazzaville: Gestion des risques et catastrophes - La sécurité civile opte pour la prévention

Le directeur administratif et du personnel de la sécurité civile, le commandant de police Romaric Mengué Matondo, a rappelé le 1er mars à Brazzaville l'apport de cette structure sur la gestion des risques de catastrophes, la protection des personnes, des biens et de l'environnement.

S'adressant dans le cadre de la Journée mondiale de la protection civile, célébrée chaque 1er mars, le commandant de police Romaric Mengué Matondo a indiqué, en présence du général commandant de la sécurité civile, Albert Ngoto, que la mondialité étant l'apanage du rapprochement des pays dans le partage des expériences, elle se dessine par la ratification des accords internationaux. Le Congo, a-t-il déclaré, n'est pas resté en marge de cette dynamique. Il s'inscrit dans le développement de la stratégie nationale de prévention, en prenant en considération les objectifs fixés dans le cadre d'action de Sendai, au Japon, couvrant la période de 2015 à 2030, pour la réduction des risques de catastrophes.

Cette volonté se traduit, entre autres, par la synergie qui a été l'approche adoptée par le gouvernement à travers la mise en place d'une commission technique interministérielle qui a dénombré près de 25 000 personnes déplacées, prises en charge par le gouvernement lors des explosions engendrées par l'incendie du dépôt de munitions le 4 mars 2012 au niveau de la caserne du Régiment blindé, située dans le quartier Mpila, à Brazzaville. Au cours de ce drame, la sécurité civile faisait partie des acteurs impliqués dans l'action humanitaire.

Pour mener à bien ses missions, le commandement de la sécurité civile a opté pour le développement des partenaires avec les institutions et organismes avec lesquels elle partage le champ d'action.

" Il convient de signifier qu'aux côtés des autres composantes de la Force publique, notamment dans le cadre de l'opération " Mobikissi ", l'action de la sécurité civile pendant le confinement et sous le règne du couvre-feu a donné des résultats multiples et multiformes, grâce à l'implication personnelle et aux orientations prescrites par le ministre de la Sécurité et de l'Ordre public ", a-t-il déclaré.

Selon les statistiques, 2692 femmes pour douleurs d'accouchement ont été transportées du domicile ou de la voie publique vers les hôpitaux ; 33 accouchements ont été réalisés dans les ambulances de la sécurité civile ; deux sur la voie publique et deux autres à domicile...

En ce qui concerne la pandémie de covid-19, le siège du commandement de la sécurité civile a été retenu comme l'un des sites de vaccination à travers le pays. Depuis le 25 mars 2021, douze mille sept cent soixante-dix personnes y ont été vaccinées.

Notons que le 1er mars de chaque année, les structures nationales de protection/ défense/sécurité civile ou protection civile des Etats membres de l'Organisation internationale de la protection civile célèbrent la Journée mondiale de la protection civile à travers un thème annuel adopté par l'Assemblée générale. " Protection civile et gestion des populations déplacées en cas de catastrophe et de crise, rôle des volontaires et lutte contre la pandémie ", tel a été le thème retenu cette année.