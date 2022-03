Afrique: L'ONG "Qatar Charity" ouvre une antenne au Maroc

Rabat — L'ONG "Qatar Charity" a annoncé, mardi à Rabat, l'ouverture d'une antenne au Maroc dans le but de contribuer à la réalisation des objectifs nationaux de développement dans le Royaume tels que déterminés par les stratégies nationales en la matière.

Une cérémonie a eu lieu à cette occasion en présence notamment du ministre d'État et président du conseil d'administration de Qatar Charity, Cheikh Hamad bin Nasser bin Jassim Al Thani, ainsi que des représentants de départements gouvernementaux et des organisations des Nations Unies accréditées au Maroc.

Au cours de cet évènement, deux conventions de partenariat ont été signées entre Qatar Charity d'une part, et l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) et la Ligue marocaine pour la protection de l'enfance (LMPE), d'autre part.

S'exprimant lors de cette cérémonie, le Wali, Coordonnateur national de l'INDH, Mohamed Dardouri, a affirmé que l'ouverture de l'antenne de Qatar Charity au Maroc est un "événement remarquable" qui s'inscrit dans le cadre des relations fraternelles et solides et la coopération constructive qui unissent le Royaume, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, à l'État du Qatar frère, sous le leadership de SA Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani.

M. Dardouri a salué les contributions qualitatives pionnières et les projets phares de Qatar Charity partout dans le monde, qui couvrent divers aspects humanitaires, sociaux et de développement, émettant le vœu que l'association puisse contribuer à la promotion du dynamisme positif qui marque déjà le chantier du développement humain au Maroc.

La signature de conventions de partenariat entre l'INDH et Qatar Charity contribuera à unifier les efforts et renforcer la coopération pour atteindre des objectifs communs, échanger de l'expertise et de l'expérience, développer la performance, améliorer l'efficacité des pratiques et mobiliser les ressources nécessaires pour les programmes et projets de l'Initiative, a-t-il fait observer.

Le Coordonnateur national de l'INDH a rappelé que le chantier stratégique du développement humain au Maroc s'est toujours distingué par ses objectifs, ses programmes, ses systèmes de gouvernance, ainsi que par ses capacités financières.

Dans une allocution prononcée au nom de Son Altesse la Princesse Lalla Zineb, présidente de la Ligue marocaine pour la protection de l'enfance, le conseiller juridique de la Ligue, Abdelilah Fountir Benbrahim, a noté que le partenariat conclu avec Qatar Charity est une expression de la volonté forte et commune des parties en vue de promouvoir la situation difficile de l'enfance privée de famille.

Il a ajouté que ce partenariat confirme la volonté ferme et forte de développer une relation constructive de solidarité fondée sur une conviction partagée et une vision commune pour combattre toutes sortes de vulnérabilité et de privations, et œuvrer à les affronter et à réduire leurs impacts afin d'assurer une vie décente et offrir un environnement sûr à ces enfants.

La LMPE est déterminée à promouvoir ce partenariat afin d'assurer les conditions de son succès au service de la cause des enfants privés de famille, en plus d'offrir une vie décente aux enfants en situation difficile, a fait remarquer M. Benbrahim.

Il a relevé que la Ligue aspire, grâce à sa présence remarquable dans les différentes préfectures et provinces du Royaume, à bâtir un modèle nouveau et pionnier afin de prendre en charge les enfants privés de famille sur des bases solides, à la faveur d'un financement durable de ses activités et de l'adoption d'un système de gouvernance transparent pour gérer ses programmes et assurer une haute qualité des prestations qu'elle fournit.

Pour sa part, le PDG de Qatar Charity, Yousef bin Ahmed Al-Kuwari, a indiqué que l'ouverture d'une antenne de cette ONG au Maroc constitue une étape importante dans le processus de développement. Il s'agit aussi, a-t-il noté, d'une opportunité de renforcer les liens solides entre les peuples marocain et qatari et de contribuer à la consolidation des relations bilatérales fondées sur les principes de fraternité, de solidarité et de gouvernance.

Il a souligné que l'ouverture d'une antenne de Qatar Charity au Maroc donnera une forte impulsion à l'action de cette organisation dans le Royaume, "qui jouit d'une solide réputation dans le domaine du développement dans ses différentes dimensions économiques, sociales et culturelles".

Qatar Charity est une organisation non gouvernementale internationale fondée à l'Etat de Qatar en 1992. Elle ambitionne de contribuer aux efforts de développement et de réponse humanitaire en coopération avec les départements gouvernementaux compétents et les acteurs locaux et internationaux dans le cadre des stratégies nationales des pays hôtes.

L'antenne de Qatar Charity au Maroc cherche à contribuer à la réalisation des objectifs de développement national dans le Royaume tels que déterminés par les stratégies nationales dans les domaines de compétence de cette ONG, tels que l'éducation, la santé, l'autonomisation économique, la protection sociale et le logement social, en plus des domaines liés à la réponse humanitaire lors des crises et des catastrophes naturelles.