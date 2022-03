Algérie: Journée arabe - Un colloque national sur la langue arabe et les sciences

Alger — Le Haut conseil de la langue arabe (HCLA) a organisé, mardi à Alger, un colloque national sur "la langue arabe et les sciences ... une consonance cognitive transdisciplinaire", à l'occasion de la Journée arabe de la langue arabe, célébrée chaque 1er mars, avec la participation d'une pléiade de chercheurs en linguistiques de différentes universités du pays.

Avec 22 communications en présentiel et 10 interventions à distance, la rencontre vise à méditer la consonance cognitive dans la langue arabe et sa relation avec les sciences, a précisé la présidente du comité scientifique du colloque, Dr. Malika Noui.

Les communications ont été axées, explique Mme. Noui, sur le concept de déconstruction des liens entre la langue arabe et les sciences, en mettant en avant les parentés entre la linguistique et, entre autres, les mathématiques, la musique et l'économie.

De son côté, le président du HCLA, Salah Belaïd a précisé, dans une allocution lue en son nom par Mme. Amel Hamzaoui, membre du Conseil, que la célébration annuelle de la langue arabe serait "une occasion pour évoquer l'aspect scientifique de la langue arabe", indiquant que "cette langue aura offert plus qu'elle n'en a emprunté, car considérée comme une richesse en soi et un tout cognitif et diversifié".

M. Belaid a jugé primordial, à ce propos, de généraliser la langue arabe dans les différentes sciences, encourager les chercheurs moralement et matériellement à promouvoir la langue, et accorder un intérêt particulier aux recherches en pédagogie, en sciences et en traduction afin de réaliser la sécurité culturelle.

Les travaux du colloque se sont poursuivis avec plusieurs communications sur la grammaire arabe et la logique mathématique, la tonalité linguistique comme approche dans le rythme de la langue arabe, ou encore la toponymie et les sciences : une lecture transdisciplinaire à la lumière des systèmes d'information géographiques.