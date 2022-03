Algérie: Signature d'une convention-cadre entre l'Université d'Alger 1 et l'UNOP

Alger — Une convention-cadre a été signée, mardi à la faculté de Pharmacie à Alger, entre l'Université d'Alger 1 Benyoucef Benkhedda et l'Union nationale des opérateurs de la Pharmacie (UNOP), en vue de développer la formation et la recherche scientifique et établir des passerelles de partenariat entre l'Université et les entreprises nationales.

L'accord de partenariat a été signé par le recteur de l'Université, Abdelhakim Bentellis, et le président de l'UNOP, Abdelouahed Karrar, en présence du Directeur général (DG) de l'Agence nationale des médicaments, Kamel Mansouri, le doyen de la faculté de Pharmacie, Réda Djidjik, le doyen de la faculté de Médecine, Merzak Gharnaout, ainsi et d'autres cadres scientifiques.

Cette convention vise à asseoir une collaboration fructueuse durable dans les domaines de la formation, de la recherche et de l'expertise, à travers la mise en place par les facultés de Pharmacie et des Sciences (université d'Alger), d'une plateforme au sein de laquelle professeurs, chercheurs et étudiants pourront parfaire leurs travaux d'études et de formation, en faveur du développement de l'économie nationale et du système de santé.

Les deux parties sont convaincues de la nécessité de travailler ensemble pour un rapprochement qui aide à relever la qualité des formations dispensées au sein de l'Université, tout en les adaptant au mieux des besoins des entreprises.

Face aux mutations effrénées, l'établissement de passerelles solides entre les entreprises et la communauté scientifique et universitaire est le meilleur gage du développement futur de l'industrie pharmaceutique nationale.

L'Université devrait lancer ce partenariat et d'autres programmes avec les secteurs économiques et sociaux. Non seulement dans le domaine de la formation, mais en accédant au monde de la recherche scientifique, a insisté le recteur de l'Université d'Alger, affichant "la disponibilité" de l'Université à accompagner le secteur économique et relancer les départements de recherche et de développement dans le cadre d'un partenariat "gagnant-gagnant".

A ce propos, M. Bentellis a mis en avant les efforts de l'université pour le lancement du 15e secteur, en l'occurrence les sciences de la santé dont les facultés nationales de médecine, notamment les facultés de médecine et de pharmacie d'Alger. Cette démarche, poursuit M. Bentellis vise la promotion de l'industrie pharmaceutique et l'établissement d'une coopération université-entreprises pharmaceutiques.

Qualifiant ce partenariat de "fructueux", le président de l'UNOP estime que la création de la faculté de pharmacie, tant attendue par l'ensemble des acteurs dans le domaine, insufflera un nouvel élan à l'industrie pharmaceutique nationale.

Ce partenariat vise également la réhabilitation du travail et des connaissances universitaires tout en les rapprochant des entreprises, a fait savoir le responsable, rappelant que certains projets "sont en attente d'être pris en charge par les entreprises publiques".

Une rencontre se tiendra prochainement regroupant les porteurs de projets et les entreprises pour passer à l'innovation et l'industrialisation, a-t-il révélé.