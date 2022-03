Algérie: Protection civile - Une mobilisation permanente et un engagement au service du citoyen

Tizi-Ouzou — Les soldats du feu sont toujours mobilisés et engagés pour apporter aide et assistance aux citoyens, en cas de catastrophes et de sinistre, a-t-on rappelé, mardi, à l'occasion de la célébration, dans les wilayas du centre, de la journée mondiale de la protection civile.

Démonstrations d'intervention contre les catastrophes naturelles, présentation de bilans d'intervention et des moyens humains et matériels mobilisés, pour des interventions de plus en plus promptes et perfectionnées, ont été, à ce titre, organisées dans les wilayas du centre.

Dans la wilaya de Chlef, classée notamment zone d'activité sismique et à risque inondation, les démonstrations d'intervention dans diverses catastrophes naturelles, effectuées lors de cette célébration, ont démontré une grande disponibilité et efficacité des éléments de ce corps constitué.

La rapidité d'intervention en cas de catastrophe a été aussi au centre de la célébration de cette journée, dans la wilaya de Tipasa, ou un concours du meilleur temps de mise en place d'un camp de secours et de sauvetage en cas de catastrophe naturelle a été organisé entre différentes unités de la wilaya.

A Tizi-Ouzou, wilaya la plus touchée par des incendies de forêts, l'été dernier, un bilan communiqué, à l'occasion, par le chargé de communication, le capitaine Kamel Bouchakour, rappelle le nombre important des interventions effectuées par les éléments de la protection civile.

A Médéa, des exercices de simulation d'opérations d'évacuation de blessés lors de catastrophes naturelles et d'organisation des secours en temps de crise majeurs ont été organisés.

Des cours d'initiation aux premiers secours et la conduite des opérations de sauvetage de personnes en détresse, lors de sinistres, d'inondation ou en période d'épidémie, sont aussi programmés au niveau des structures de ce corps constitué, d'établissements scolaires et d'instituts de l'enseignement supérieurs de cette wilaya, dans le but de vulgariser les méthodes et les techniques employées pour sauver des vies et prêter assistance aux populations.

A Blida, des journées d'étude et d'information sur les différents plans d'intervention en cas de catastrophes naturelles sont initiées au profit des présidents des assemblées populaires communales et autres parties concernées.

A Boumerdes, une exposition sur le bilan d'intervention et les moyens mobilisés pour secourir les populations en cas de catastrophes naturelles, ainsi que des démonstrations d'intervention, notamment en cas d'incendies, ont été organisées.

A Bouira, ou un hommage particulier a été rendu au défunt Azri Mohamed, un agent de la protection civile mort dans l'exercice de ses fonctions, 18 officiers ont reçu à l'occasion leurs grades de capitaine, alors que dans la wilaya de Blida la promotion a concerné 33 éléments.

Le côté festif de cette célébration a été surtout marqué par des cérémonies de promotion de sous-officiers et d'officiers à des grades supérieurs au niveau de ces wilaya.

Les retraités de la protection civile n'ont pas été oubliés, à l'occasion de cette célébration, durant laquelle ils ont été honorés.