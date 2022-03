Algérie: Les projets sélectionnés permettront de contribuer au développement du pays

Alger — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a affirmé mardi à Alger, que les projets de recherche sur l'énergie, la sécurité alimentaire et la santé, qui ont été sélectionnés, permettront d'apporter des solutions "scientifiques et pratiques" et de contribuer au développement du pays.

Lors de l'annonce des résultats du premier appel à projets et du lancement du 2e appel à propositions de projets de programmes nationaux de la Recherche scientifiques, le ministre a indiqué que les projets de recherche, "qui seront mis en œuvre durant l'année en cours, permettront d'apporter des solutions scientifiques et pratiques à des problématiques liées au développement".

Le ministre a indiqué que l'annonce des résultats du 1e appel à projets de recherche qui s'inscrit dans le cadre de l'application de la Loi d'orientation de la recherche scientifique et du développement technologique s'est tenue en présence de membres du Gouvernement, du président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE) et de recteurs d'universités et de centres de recherche, des secteurs qui sont concernés par les axes prioritaires du Plan d'action du Gouvernement notamment en matière de sécurité énergétique, de sécurité alimentaire et de la santé.

Le même intervenant a également souligné que ces projets de recherche ont été sélectionnés selon "des critères internationaux aux plus hautes normes".

Il a ajouté, dans le même contexte, que ces projets "seront réalisés sur le terrain au cours des trois prochaines années".

Le ministre a également annoncé le lancement du 2e appel à propositions de projets de programmes nationaux de recherche et qui englobera, selon lui, 150 projets de recherche, dans l'objectif de "concrétiser la vision de l'Etat dans le domaine du développement national et de la croissance.