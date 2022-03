Cote d'Ivoire: Choix des métiers et de l'orientation - Des chefs d'entreprise partagent leurs expériences avec des élèves

Une cinquantaine de chefs d'entreprise de différents secteurs d'activités (la santé, l'énergie, le numérique, l'assurance) étaient réunis le samedi 26 février 2022 au lycée moderne de Cocody-Angré. Ce, dans le cadre du Salon des métiers et de l'orientation organisé par Eva business club de Theos institut et le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation (Mena).

En organisant cette activité, il s'agit selon Maximin Digbeu, membre de Théos de dire aux enfants que ce sont ces secteurs qu'ils doivent choisir, les disciplines qu'ils doivent privilégier pour être utiles demain.

" Nous avons émis la nécessité de privilégier le numérique et une deuxième langue qui est l'anglais en plus du français. Ce sont des disciplines transversales. Il y a des profils modèles qu'on veut présenter à nos enfants comme étant des exemples ", a-t-il expliqué.

Mieux, a-t-il fait savoir " Nous estimons que nous sommes des parents d'élèves, nous devons nous impliquer dans l'encadrement de nos enfants. Depuis trois éditions, nous organisons le salon des métiers. Lorsque nous étions encore sur les bancs, on nous parlait de l'adéquation formation-emploi. Aujourd'hui, en tant qu'opérateurs économiques, nous sommes les animateurs du marché du travail ".

Coulibaly Fatoumata Blé, proviseur du lycée moderne de Cocody-Angré s'est félicitée de cette initiative qui, pour elle, est une aubaine pour les enfants.

A l'en croire, la remarque qui est faite, c'est que les parents attendent toujours que l'enfant soit en classe de 3e ou en classe de terminale pour le guider. Et de poursuivre, " Mais quand on commence très tôt à présenter des modèles aux enfants, cela les intéresse. Ils se mettent ainsi au travail. Et ils ont un objectif à atteindre ".

Le directeur de l'orientation des bourses du Mena, Ayekoé Kobou Jérôme a pour sa part invité les élèves à saisir cette opportunité. Ajoutant que l'orientation scolaire professionnelle est un déterminisme pour la qualité de l'avenir qu'on se choisit.

" Ce genre d'occasions constitue une opportunité pour les élèves d'avoir la bonne information en faisant leur choix de vie professionnelle. Aux enfants de saisir cette opportunité pour affiner leur choix et éviter le piège du chômage ", a-t-il exhorté les enfants. Non sans appeler les chefs d'entreprise à multiplier ce genre de rencontres en ce sens qu'ils sont les premiers employeurs du produit de l'école. Ce salon a eu pour cibles les élèves de 4e, 3e et 2nde.