Cote d'Ivoire: Protection et promotion des personnes handicapées - La Fahci plaide pour la prise en compte de ses droits et devoirs

La campagne de sensibilisation dans les médias en direction des Organisations de la société civile (Osc) œuvrant pour la promotion et la protection des personnes handicapées de Côte d'Ivoire qui a débuté le 20 janvier, a pris fin le 28 février 2022.

Elle a eu pour objectif, informer et sensibiliser aux enjeux durables à la mise en œuvre intégrale du dispositif légal et réglementaire ivoirien de protection et de promotion des droits des personnes en situation de handicap à l'horizon 2025.

L'apothéose de cette campagne a fait l'objet d'une conférence de presse organisée par la Fédération des associations pour la promotion sociale des handicapés de Côte d'Ivoire (Fahci), en collaboration avec Internews.

C'est le Conseil national des droits de l'homme (Cndh) à Abidjan Cocody les II-Plateaux, le 28 février 2022, qui a servi de cadre à cette rencontre. A cette occasion, Raphaël Dogbo, président de la Fahci a invité l'Etat de Côte d'Ivoire à prendre en compte leurs droits et devoirs. " Nous prions le gouvernement de répondre favorablement à nos préoccupations ", a-t-il appelé.

Il a profité pour faire le bilan de son activité de campagne. Un bilan jugé positif. " Au cours de cette campagne, nous avons enregistré plusieurs témoignages dont celui de Mgbra Georges que nous avons mis en ligne le 26 janvier. Nous l'avons boosté le lendemain 27. Son témoignage a touché 4663 personnes.

Et partagé 10 fois. Nous avons enregistré 1311 vues pour cette viédo ", a-t-il indiqué. Et d'ajouter : " dans cette même rubrique, nous avons enregistré Edouard Agoua que nous avons mis en ligne le 31 janvier. Nous avons boosté cette vidéo le lendemain 1er février. Elle a touché 5872 personnes et a été partagée 1 fois avec 513 vues ".

Accompagné de son chargé de communication, serge Monney et Anne Cécile Konan, secrétaire générale de Fahci, Raphaël Dogbo a exprimé sa gratitude et reconnaissance à la presse. Ce, pour leur vision managériale et pour le travail bien fait.

" Motion spéciale à toute la presse pour ses efforts en faveur du rayonnement de notre corporation. Vous les journalistes, par vos actions, vous vous êtes inscrits dans la vision du Président Alassane Ouattara avec son programme la "Côte d'Ivoire solidaire" ", a soutenu Raphaël Dogbo.