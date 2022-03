Cote d'Ivoire: Construction d'une ville nouvelle - 12 000 hectares de foncier mobilisés pour la réalisation du projet

Le projet fait rêver. Bâtir une ville nouvelle sur une superficie de 12 000 hectares, à savoir 7.000 hectares pour les équipements marchands et 5.000 hectares pour l'habitat. En vue d'accueillir une population de 3 millions d'habitants.

Ce sont trente-neuf projets structurants qui ont été identifiés et qui sont à réaliser en partenariat avec des investisseurs locaux et/ou internationaux pour un budget prévisionnel de 3000 milliards de FCfa. Tel est le projet de l'homme d'affaires Touré Hamed Bouah.

Le Pdg de Sophia S.a. a exposé sur le thème : "Une ville nouvelle comme catalyseur des économies africaines : le cas de Akwaba City en Côte d'Ivoire". Se présentant comme un développeur de projets et non aménageur foncier, ni un promoteur immobilier, l'invité a expliqué son idée de construire une ville nouvelle, dénommée Akwaba City sur Abidjan-Anyama.

Ainsi, Touré Ahmed Bouah et ses partenaires ambitionnent-ils de résorber à hauteur de 50%, la problématique du déficit de logement en Côte d'Ivoire estimé à 600.000 unités à ce jour. C'est donc 300.000 logements de standing divers qu'il compte également réaliser.

Aussi pour permettre aux opérateurs économiques d'assurer le développement et la croissance de leurs activités, 1.000 hectares leur ont été réservés dans ce projet de ville nouvelle. Outre ces investissements qui vont respecter les normes de l'urbanisation, quatre lignes de Tramway, plusieurs lignes de bus, des lycées, des collèges, des écoles primaires sont prévus.

La possibilité sera également donnée à toutes les technologies modernes de production et de distribution de gaz, d'électricité de s'y implanter. L'occasion sera en outre donnée à toutes les technologies modernes de production et de distribution d'eau potable dans la zone d'exercer dans la ville nouvelle.

Mieux, la possibilité sera octroyée à toutes les technologies modernes de production et de distribution. " Dans le cadre d'un partenariat innovant, notre contribution à la réalisation de nos offres reste le foncier et l'opportunité qu'on apporte. Les actifs réels et tangibles du projet Akwaba City sont estimés à 4.000 milliards de F Cfa. Ces actifs constituent un gage suffisant pour rassurer les investisseurs sur les opportunités que la ville nouvelle leur propose", a avancé Touré Ahmed Bouah.

Pour réaliser ce projet, le Pdg de Sophia S.a. bénéficie du soutien de plusieurs partenaires, notamment du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, de la Fenacci, du Bnetd, de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, des mairies d'Adjamé et d'Anyama. Lesquels partenaires présents à cette rencontre avec la presse ont publiquement apporté leur appui à la réalisation du projet.

Il s'agit du député-maire d'Adjamé, Soumahoro Farikou, du représentant du Bnetd et du conseiller spécial du ministre de la Construction. Pour sa part, le président de l'Unjci, Jean-Claude Coulibaly, a salué ledit projet. Indiquant que cette initiative va résorber les nombreux problèmes liés au déficit de logements à Abidjan.