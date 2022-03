Congo-Kinshasa: Aéroport International de N'djili - Inauguration du nouveau salon diplomatique

Parmi les objectifs que le D.G Alphonse Shungu s'est assigné à sa prise de fonction à la tête de la RVA (Régies des Voies Aériennes), il y a notamment la modernisation des infrastructures aéroportuaires de la RDC et de leurs équipements suivant les recommandations l'Organisation de l'Aviation Civile internationale(OACI). L'objectif est de redorer l'image de la RVA à qui revient la lourde tâche d'assurer la sécurité aérienne.

C'est partant de cette logique qu'il a procédé hier mardi 1er mars 2022 à l'inauguration d'un nouveau salon diplomatique au sein de l'aérogare modulaire de l'aéroport international de N'djili, lequel répond aux standards internationaux notamment en matière de sureté et de sécurité. A en croire le patron de la RVA, les premiers bénéficiaires de ce beau cadre sont entre autres les membres du corps diplomatique. C'est la raison de la présence, au cours de cette cérémonie d'inauguration, des diplomates, du représentant de la ministre du Portefeuille et de certaines personnalités du pays.

Dans son mot de circonstance, le D.G Shungu a indiqué que l'aménagement de ce salon diplomatique part d'un constat majeur. En effet, explique-t-il, depuis que l'Aérogare modulaire a été mise en exploitation en 2015, il a été malheureusement observé que les diplomates voyageant en International continuaient à accomplir leurs formalités au salon diplomatique situé dans l'Aérogare nationale, compliquant ainsi les contrôles de sureté et entrainant quelques soucis aux compagnies aériennes dans l'accomplissement de leurs formalités.

Ce salon permettra ainsi une nette séparation entre les flux départ et arrivée ainsi que le national et l'international, protégeant les cheminements des diplomates à leur destination. " ... L'autorité régulateur doit aussi veiller à ce que les passagers et leurs bagages de cabine qui ont été soumis à l'inspection/filtrage soient protégés contre toute intervention non autorisée, depuis le poste d'inspection/filtrage jusqu'à l'embarquement à bord de l'aéronef. Cela s'applique non seulement aux diplomates mais aussi à tous les passagers ", a martelé le Directeur Général de la RVA.

Il faut noter que la mise en place de ce beau cadre tombe à point nommé au regard du balai diplomatique qu'enregistre la République Démocratique du Congo en cette année 2022, que d'aucuns considèrent comme le retour de l'ascenseur suite aux nombreux voyages que le Président Felix Tshisekedi a dû effectuer à travers le monde. Il était donc important que la RVA aménage des installations adéquates et adaptées, pouvant accueillir ces hôtes de manière et leur apporter une meilleure assistance dans leurs voyages.

L'Aéroport de N'djili étant le miroir du pays et la principale porte d'entrée, le D.G Alphonse Shungu dit travailler d'arrache-pieds pour le doter des infrastructures qui respectent le règlement aéronautique national relatif à la sûreté.

Les remerciements du Doyen du corps diplomatique en RDC

Invité à prendre la parole au nom des diplomates accrédités en RDC, Chungong Ayafor Martin, Doyen du corps diplomatique, n'a pas caché sa satisfaction face à cet ouvrage qui leur est dédié. Il a remercié le D.G de la RVA ainsi que l'ensemble du gouvernement pour cette marque d'attention. " On avait l'habitude de nous retrouver dans le vieux salon qui a été fermé à un moment donné. On se demandait comment les choses vont désormais se dérouler, tout en ignorant que les autorités du pays nous réservaient une belle surprise... Certainement que beaucoup d'entre nous n'ont pas encore eu l'occasion de visiter cette belle œuvre mais je leur garantie qu'ils auront les échos d'ici peu car c'est par ce salon qu'ils vont désormais entrer et sortir en RDC. Encore une fois, au nom des diplomates que je représente, je vous remercie de tout cœur ", a-t-il déclaré.

De son côté, le représentant de la ministre du Portefeuille, a félicité la RVA d'avoir doté l'aérogare modulaire de l'aéroport international de N'djili d'un salon diplomatique digne de ce nom. Selon lui, cette œuvre répond aux instructions de la ministre lancées aux mandataires publics dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail au sein des entreprises à leur actif. " Je félicite la RVA dans le travail qu'elle effectue car elle répond directement à la vision du chef de l'Etat qui recommande un travail de qualité et appréciable au service du peuple.

A entendre le discours du D.G de la RVA, nous avons compris qu'il était plus que temps de trouver au sein de l'aéroport, un cadre idéal pour les diplomates. C'est aussi une façon pour nous de soigner notre image de l'extérieur car l'aéroport est le miroir du pays. Je félicite la RVA pour le travail qu'elle abat au jour le jour et nous lui promettons notre accompagnement ", a rassuré le Directeur de cabinet de la ministre du Portefeuille.

La clôture de cette cérémonie a été marquée par la coupure du ruban symbolique par le représentant de la ministre du Portefeuille, assisté du D.G Alphonse Shungu.

Il sied de noter que peu avant la fin de cette cérémonie, le patron de la RVA a invité son personnel, le protocole d'Etat et d'autres services connexes à faire bon usage de ce nouveau cadre, afin que les services rendus aux diplomates soient appréciés de tous.Perside Diawaku