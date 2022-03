Afrique: Barrages-Mondial 2022 - " Le Gouvernement de la RDC a mis tous les moyens en place " (Ministre des Sports)

Le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a présidé mardi 1er mars une séance de travail axée sur les préparatifs du match de barrages RDC -Maroc, prévu le 25 mars au stade des Martyrs de Kinshasa.

Il s'agissait de mettre tout en œuvre pour que les Léopards de la République démocratique du Congo obtiennent la qualification pour la Coupe du Monde-Qatar 2022.

" Le peuple congolais sait que le 25 mars de ce mois, nous allons livrer le match aller ici à Kinshasa contre le Maroc. Et le 29 mars, nous livrons le match retour à Casablanca au Maroc. Il est question pour tous les Congolais de se mobiliser comme un seul homme ", a déclaré le ministre des Sports Serge Nkonde, à l'issue de la rencontre.

Selon lui, tout ça devrait commencer par " la volonté du Gouvernement de voir le pays se qualifier à la coupe du Monde. Le Premier Ministre a préféré que ça se passe au début du mois de mars ".

Le patron des Sports a, par ailleurs, souligné que tous les moyens nécessaires étaient mis en jeu pour que les Léopards obtiennent la qualification tant attendue :

" Nous avons discuté de tout ce qui concerne la préparation, la mobilisation ainsi que la mise en place de tous les moyens pour que notre équipe nationale ne se plaigne de rien. Que nos athlètes soient psychologiquement très bien préparés et que nous livrions ce match pour avoir notre qualification et aller à la Coupe du Monde 48 ans après. Le Gouvernement de la RDC a mis tous les moyens en place. Le Chef de l'État lui-même a pris tout en charge et pendant que je vous parle, pour ce qui concerne l'organisation, il n'y a rien qui manque ".

Il a lancé un appel à l'ensemble du peuple congolais pour un soutien moral aux Léopards. " Que tous soient derrière les Léopards. Qu'ils se mobilisent parce que c'est un match historique que leur équipe va livrer. Donc c'est une histoire de tout le monde et de toute la République", a-t-il renchéri.

Une délégation composée de l'organe technique de la Fédération congolaise de Football et associations (FECOFA), du Comité Olympique et du Secrétariat général du ministère des Sports et loisirs conduite par le ministre Serge Nkonde, le ministre d'Etat en charge du Budget ainsi que la vice-ministre des Finances, ont pris part à cette réunion.

Au cours de la 38e réunion du conseil des ministres tenue vendredi 28 janvier, Félix-Antoine Tshisekedi avait instamment chargé les ministres en charge du Budget, des

Finances et des Sports de veiller à ce que toutes les ressources humaines, financières et logistiques concourant à la victoire des Léopards soient mobilisées dans les meilleurs délais.