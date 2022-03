Cote d'Ivoire: Partenariat public-privé - Le comité "La plus belle commune" forme les collectivités territoriales

Le Comité "La plus belle commune" a procédé, le 24 février 2022, au siège de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire (Uvicoci), à Abidjan-Plateau, au lancement de son cycle de formations à travers un séminaire autour du thème : " Partenariat public-privé : Alternative de financement pour le développement des collectivités territoriales ".

L'objectif de cette formation étant de sensibiliser et de renforcer les capacités des participants sur les marchés de partenariats, de nourrir les réflexions sur la stratégie de mobilisation de ressources financières visant la réalisation de projets d'investissement par les collectivités territoriales.

Cette formation qui s'est déroulée aussi bien en présentiel qu'en ligne, a vu la participation d'une quarantaine d'acteurs des écosystèmes territoriaux de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Congo et de la Guinée.

La formation a été assurée par deux experts des problématiques de financements des projets territoriaux en l'occurrence Steve Danino, principal au Cabinet international Roland Berger, en France et Adnane Chmanti, directeur de la Banque de l'entreprise au sein d'une holding financière régionale et membre du comité.

La formation a porté sur le statut des contrats de Partenariats public-privé (Ppp) dans le monde ; les contrats à impact social et social impact bonds, ainsi que des études de cas à propos d'expériences réussies des Ppp en France, en Côte d'Ivoire et au Togo.

" Ce séminaire est le premier d'une série de formations et de sensibilisation que l'Association entend offrir aux collectivités locales qui la solliciteront. Les conférences et modules de formation seront toujours animés, entre autres, par les membres de la plateforme "La plus belle Commune" qui, pour la plupart sont issus du monde de la finance ou universitaire, totalisant entre 15 et 25 ans d'expérience dans l'industrie bancaire, le conseil ou encore l'enseignement supérieur ", a expliqué Mariam Cissé Ellogne, présidente du Comité "La plus belle commune".

A noter que depuis décembre 2021, le Comité "La plus belle commune" et l'Uvicoci ont signé une convention de partenariat dans lequel cette association s'est engagée à proposer et mettre en œuvre à titre gratuit, de différents programmes de formation pour répondre aux besoins spécifiques du top management des communes en matière de développement des compétences, conseils, accompagnement et de structuration de financements solidaires et innovants.