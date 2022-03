Cote d'Ivoire: Remise de trophées "Pépites de l'Accueil" - 55 entreprises privées et administrations publiques primées

Sur les 270 entreprises privées et administrations publiques évaluées dans 27 secteurs d'activités, 55 ont été primées, le 25 février 2022, lors de la 4e édition de distinction dénommée "Pépites de l'Accueil", du baromètre national de l'accueil, au Plateau.

Il s'agit des secteurs de la finance, du tourisme, des agences de voyage, de l'hôtellerie, de l'aménagement, de l'audiovisuel, de l'assurance, de la distribution, etc. Des prix spéciaux ont été attribués au parrain de cet évènement, le général Vagando Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, pour son accompagnement ; au président de la Cci-Ci, Faman Touré et au Secrétaire d'Etat à la Modernisation, Brice Kouassi.

Quant à Nadine Bla, elle a reçu celui du " Top Manager 2021 " pour l'excellence de l'expérience collaborateur. Suivi de Jacqueline Kramo, " Top assistance 2021 ", pour son empathie et son sens élevé du respect de l'autre et du travail. Et, le commissariat du 3ème, de l'effort usager.Au cours de cette cérémonie, il était question de promouvoir l'excellence du service à la clientèle qui constitue un engagement et un axe de développement pour l'économie ivoirienne.

Pour Annick Koné, directrice générale de l'Académie du service, initiatrice de ce prix, l'objectif est de définir le standard de la qualité de l'accueil en Côte d'Ivoire, d'évaluer la qualité de l'accueil client en s'appuyant sur une mesure objective afin d'identifier les pistes d'amélioration pour exceller dans ce domaine dans notre pays.

" Avec la crise sanitaire du Covid-19, l'importance de la relation client s'est davantage accrue. En plus d'avoir bouleversé certains aspects de la relation client et de l'expérience client, la crise sanitaire a impliqué des transformations, des changements dont certains structurels dans plusieurs organisations. Des études ont en effet relevé que la crise du Covid-19 a permis de mettre en exergue quelques enseignements parmi lesquels nous retenons, le fait que les entreprises ont pris davantage conscience de l'impérieuse nécessité de renforcer les liens avec les clients et aussi, que les entreprises ont dû développer des solutions hybrides, intégrant des approches digitales, pour favoriser des relations à distance plus fortes et plus riches ", dit-elle.

Selon elle, c'est une occasion de montrer les structures qui accueillent mieux dans leurs services.

A son tour, le président de la Chambre de commerce et d'industrie, Faman Touré, a salué l'initiative, tant la question de la qualité des services et notamment de l'expérience client est déterminante pour la pérennité et l'efficacité de toute organisation, qu'il s'agisse d'entreprises privées ou d'administrations publiques. Avant d'ajouter : " une bonne gestion de la relation client impacte positivement les ventes, réduit l'attrition des clients, offre un marketing inestimable, stimule le moral des employés et transforme les clients en de loyaux ambassadeurs qui contribuent activement à la promotion et à l'amélioration des produits et services de l'entreprise (...) ".

Le représentant du ministre Vagondo, Jules Frutueux Bako, a encouragé les uns et les autres pour le travail abattu. Puis, il a indiqué qu'un bon accueil client donne aux prospects et clients une première impression positive, élément qui a un impact crucial sur la qualité de la relation client. " L'accueil, dans l'expérience client a une importance primordiale. C'est le premier contact avec l'entreprise ", a-t-il souligné.

Rappelons que deux mois durant, ces sociétés ont été évaluées par des clients mystères et sur des critères strictement factuels pour évaluer de façon anonyme et objective la qualité de l'accueil physique.

Cette soirée de distinction a été organisée par l'Académie du service en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, dans le cadre de l'amélioration de l'expérience client en Côte d'Ivoire.