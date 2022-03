Togo: Les noirs doublement victime de le guerre en Ukraine

Alors que tous les êtres humains qui haïssent l'injustice et le "droit du plus fort", compatissent au sort du peuple ukrainien piégé sous les bombes de l'envahisseur russe, depuis la fin de février 2022, dans le même temps, il nous revient que des Ukrainiens et des Polonais s'adonnent à l'exercice du racisme ordinaire à l'encontre des Noirs comme si de rien n'était.

Au-delà du choc de cette bêtise dans les consciences des victimes négros-africaines, cette attitude de certains individus qui fuient la mort en quête de sécurité dans un pays voisin tout en la refusant à d'autres êtres humains à peau noire, interpelle la conscience humaine. En effet, des Noirs sont expulsés des bus en direction des frontières polonaises et hongroises. Certains de ceux qui parviennent malgré tout à ces frontières sont refoulés au motif qu'ils ne sont pas Blancs, donc Européens.

Cette guerre russo-ukrainienne vient de nous apprendre avec beaucoup d'amertume que même devant la mort, les races humaines ne sont pas égales en droit et en dignité. Quel scandale !

Que dire face à cette ignominie ? Il ne faut pas se voiler la face, car les préjugés ont la vie dure. Et la plupart du temps, ils sont enfoncés dans les crânes des enfants et des jeunes avec le marteau de l'éducation et de la propagande politique ou idéologique. Les parents perclus de préjugés haineux contaminent leurs enfants avec ces raisonnements toxiques qui ne reposent rationnellement que sur l'étendue de leur cancrerie et leur refus de se servir de leurs cerveaux, car le préjugé est un prêt-â-penser destiné aux esprits paresseux qui refusent l'exercice de la rationalité. Cette attitude est commune à tous les peuples et races.

Notre constat est donc celui de l'échec multimillénaire de l'éducation de l'être humain dont le seul progrès se situe au niveau des sciences et des techniques. C'est dur.