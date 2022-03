Sénégal: FA Cup - Crystal Palace en 1/4 de finale grâce à un but de Cheikhou Kouyaté (Vidéo)

Crystal Palace a éliminé Stoke City (2-1) mardi et s'est hissé en quarts de finale de la FA Cup grâce à une réalisation du Sénégalais Cheikhou Kouyaté.

Les hommes de Patrick Vieira ont battu Stoke City au Selhurst Park dans un match comptant pour le tour 5 de la Coupe Anglaise plus connu sous le nom de FA Cup. Titulaire, l'international milieu défensif des Lions de la Teranga a rendu une copie on ne peut plus parfaite.

Après une première période sanctionnée par un score nul et vierge, Kouyaté donne enfin l'avantage à sa formation. Le Sénégalais a ouvert le score à la 53e minute. Il marque ainsi son tout premier but de la saison, toutes compétitions confondues.

Crystal Palace book their spot in the quarter-finals of the #EmiratesFACup courtesy of second-half goals from Cheikhou Kouyate and Jairo Riedewald.

L'ancien joueur de West Ham va céder sa place au Hollandais Jairo Riedewald à la 78e minute. Aussitôt rentré, Riedewald offre la victoire finale à son équipe à la 82e minute.