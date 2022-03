Algérie: Riyad Mahrez - Guardiola conquis, les mots forts de l'entraineur

Riyad Mahrez a totalement conquis son entraineur. Décisif une nouvelle fois ce mardi en FA Cup, l'international algérien a reçu un hommage appuyé de Pep Guardiola.

Décidément, Mahrez est l'atout offensif majeur de City ces dernières semaines. Buteur mardi, l'Algérien a aidé significativement son club à se qualifier pour les quarts de finale de la Cup. Pour Guardiola, c'est le meilleur à son poste actuellement.

" Riyad a toujours eu cette qualité dans les 30 derniers mètres. C'est le meilleur joueur de cette zone que nous ayons avec le sens du but, la mentalité, l'agressivité. Il a marqué un but fantastique et je suis tellement fier du match qu'il a joué " a déclaré l'entraineur.

Mahrez est actuellement le meilleur buteur du club. L'Algérien a amélioré d'ailleurs son record personnel en club et son coach ne le cache pas, il est de plus en plus à l'aise. " Il aime le football, il aime jouer au football. Pour lui, ce n'est pas un métier, c'est une joie. C'est pourquoi il jouerait demain, après-demain, chaque match, chaque jour. "