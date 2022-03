Madagascar: Transport en commun - Le retour des strapontins envisagé

Pour le moment, la plupart des taxi-be appliquent le tarif unique de 500 ariary même pour le demi-trajet

Les transporteurs de taxi-be prévoient de réutiliser les strapontins à cause du manque à gagner depuis la pandémie. Aucune communication officielle n'a été faite jusqu'à présent mais selon des indiscrétions, ils ont prévu de mettre en œuvre ce projet après la réouverture des frontières

Les frontières de Madagascar seront de nouveau ouvertes à partir du 5 mars et les conditions y afférentes auxquelles devront se soumettre les compagnies aériennes seront prochainement publiées par le ministère des Affaires étrangères et le ministère du Tourisme et le ministère des Transports. Mais qu'en est-il du transport terrestre notamment les transports en commun ? Leur réaction ne se fait pas attendre après ce communiqué du Conseil des ministres du 23 février.

" Il ne peut pas y avoir deux poids deux mesures car la pandémie a également eu des répercussions sur nos activités. L'interdiction de l'utilisation des strapontins a engendré des pertes, pourtant le montant des versements reste le même. Ainsi, les transporteurs se sont déjà concertés et prévoient de réutiliser à nouveau les strapontins après la réouverture des frontières " , témoigne un chauffeur d'une coopérative reliant Soarano-Ambatolampy. En parallèle, ils accepteront de nouveau les tarifs de demi-trajet si, depuis la pandémie, ils ont appliqué le tarif unique de 500 ariary pour la majorité des lignes de transport.

Gestes barrières. Depuis quelques mois, les gestes barrières sont de moins en moins respectés dans les taxi-be. Les gels hydro alcooliques ont complètement disparu. Le port du masque n'est plus exigé sauf sur les axes où il y a des agents de la circulation, qu'ils connaissent déjà par cœur. Le nombre de passagers par banquette n'est plus respecté surtout en début de soirée où de nombreux taxi-be ne se cachent plus pour transporter des passagers debout. Pour la plupart, le non-respect des gestes barrières et des mesures d'hygiène dans les taxi-be reste inchangé malgré le contexte sanitaire dans le pays.