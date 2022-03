Madagascar: Pétanque - Ouverture de la saison ce week-end !

Tafita fera encore parler tout son talent au cours de cette ouverture de la saison

L'ouverture officielle de la saison de pétanque aura lieu samedi et dimanche au boulodrome Fitaratra à Tongarivo Tanjombato. Une reprise en fanfare pour la FSBM qui met le paquet d'entrée en offrant à la triplette vainqueure la somme de 1 000 000 d'ariary contre 500 000 ariary pour les seconds et 200 000 ariary pour les troisièmes et les quatrièmes.

Les autres catégories ne sont pas en reste car les dames, les vétérans et les jeunes se verront offrir 300 000 ariary pour les vainqueurs et 100 000 ariary pour les seconds ainsi que 50 000 ariary pour les troisièmes et les quatrièmes. Il va sans dire que ce coup d'envoi de la saison ralliera tous les suffrages et verra une participation massive. Une raison suffisante pour expliquer ce choix du boulodrome Fitaratra du député Andry Ratsivahiny qui ne manquera pour rien au monde ces concours.

Ce site de Tongarivo à Tanjombato est assez grand pour contenir toute une foule venue des quatre coins de l'île, ne serait-ce que pour avoir une idée des forces en présence. Les inscriptions seront reçues ce vendredi, de 14h à 17h au restaurant Kifa à Mahamasina mais les retardataires pourront se rattraper le samedi 5 mars au boulodrome Fitaratra à partir de 8h30. La cérémonie débutera à 9h pour la série de discours et le lancement du but se fera dès 10h. Une précaution nécessaire en ces temps de pluie. Comme quoi gérer c'est aussi prévoir.